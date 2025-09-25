音楽市場における生成AIの需要、シェア、トレンド、成長、機会および洞察の分析（2025-2035）だ。
Survey Reports LLCは、2025年9月に「音楽市場における生成AIに関する調査報告書」を発表したと発表した。この報告書は、技術別（機械学習アルゴリズム、自然言語処理、ニューラルネットワークおよびディープラーニング）、アプリケーション別（作曲、サウンドデザイン、音楽推薦、オーディオマスタリング）、ユーザータイプ別（プロの音楽家、アマチュア作曲家、音楽プロデューサー、コンテンツクリエイター）に基づく市場区分を示している。さらに、この報告書は「世界市場分析、トレンド、機会および予測（2025-2035）」として、生成AI音楽市場の予測評価を提供している。報告書は、成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
音楽市場における生成AIの概要
音楽における生成AIとは、人工知能アルゴリズムを用いて音楽作品を創作、作曲、あるいは拡張することを指す。ディープラーニング、ニューラルネットワーク、機械学習モデルを活用することで、生成AIは既存の音楽の大規模データセットを分析し、パターン、スタイル、構造を学習する。その知識を応用して、新たなメロディー、ハーモニー、リズム、さらには完全な楽曲までを生成することが可能である。音楽家やプロデューサーは、インスピレーション、サウンドデザイン、パーソナライズされたプレイリスト、リアルタイムでの音楽生成のために生成AIを活用している。さらに、AI駆動の音楽アシスタント、ゲームや映画のバックグラウンドスコア、適応型音楽システムといった応用を支えており、創造性をよりアクセスしやすく、かつスケーラブルにしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、生成AI音楽市場の規模は2025年に4億7,580万米ドルを生み出した。さらに、市場シェアは2035年末までに53億9,470万米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約30.6％のCAGRで成長する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な生成AI音楽市場分析によれば、この市場規模は以下の要因によって拡大すると考えられている。すなわち、AI搭載型音楽ツールの新たな需要、ゲームやエンターテインメントへの採用、カスタマイズされたインタラクティブな音楽体験、パーソナライゼーションとカスタムコンテンツの需要、生産および流通における効率性とコスト削減である。 生成AI音楽市場における主要な関係者には、Aiva Technologies、Amper Music、Apple Inc.、Beatoven.ai、Boomy、Endel、Google LLC、Loudly、OpenAI、Rightsify、Udioが含まれる。
また、本調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国について詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 音楽における生成AI市場の規模、成長分析、および各国における主要プレイヤーの評価である。
● 世界の生成AI音楽市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで行う（日本を含む国別分析である）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
