出産祝いのプレゼントに迷ったらコレ！子どもも大人も楽しめる！日本製の知育玩具【MOCCO 森の木琴〈14音〉】
14音すべてが正確な音階で作られており、小さなお子さまでも美しいメロディを奏でることができます。
木の温もりを感じられる天然木製のボディは、優しい手触りで安全性にも配慮されています。
遊びながら自然に音感やリズム感を育むことができるため、知育玩具としても最適です。
また、コンパクトで軽量なのでお部屋のインテリアとしても馴染みやすく、ギフトにも喜ばれます。
シンプルながら上品なデザインで、木のぬくもりと音の美しさを存分に楽しめる一台です。
長く使える日本製の木のおもちゃとして、親子で楽しい音楽体験を提供します。
お誕生日や入園祝い、特別な贈り物としても最適な、高品質な木琴です。
【MOCCO】森の木琴〈14音〉｜正確な音階で楽しめる調律済みシロホン♪ 日本製 木のおもちゃ
https://naire-shop.com/naire-mocco-%ef%bd%97-95/
配信元企業：株式会社堪能や
