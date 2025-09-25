「2ループFIBCバッグ市場：グローバル調査レポート――需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）」である。
Survey Reports LLCは2025年9月に、「2ループFIBCバッグ市場――タイプ別（標準FIBCバッグ、導電性FIBCバッグ、通気性FIBCバッグ、防湿FIBCバッグ）、用途別（建設、農業、化学、食品・飲料、医薬品）、素材別（ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル）」というセグメンテーションに基づく調査レポートを発表した。これは2025年から2035年までのグローバル市場分析、トレンド、機会および予測を示し、2ループFIBCバッグ市場の将来展望を評価するものである。レポートは、成長要因、市場機会、課題、脅威といった複数の重要な市場ダイナミクスを強調している。
2ループFIBCバッグ市場の概要
2ループFIBC（フレキシブル中間バルクコンテナ）バッグは、穀物、肥料、化学品、砂、建設資材といった乾燥した流動性製品の保管や輸送に用いられるバルク包装ソリューションの一種である。従来の4ループFIBCとは異なり、このバッグは2つのリフティングループのみを備え、通常は本体生地を延長することで形成されるため、軽量かつコスト効率が高い。フォークリフトやクレーンを用いた効率的な取り扱いを必要とする産業で広く利用されている。2ループFIBCバッグは耐久性と柔軟性を備え、設計に応じて500～1500kgの荷重を運ぶことが可能である。また用途や安全な取り扱いの要件に応じたカスタマイズも可能である。
Surveyreportsの専門家による市場調査によれば、2ループFIBCバッグ市場規模は2025年に56億米ドルを生み出したとされる。さらに、2035年末までにその収益は102億米ドルに達すると予測されている。この市場は2025年から2035年の予測期間において、約6.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038134
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330385&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な2ループFIBCバッグ市場分析によれば、この市場規模は「化学産業用途の拡大」「バルク産業からの需要増加および貿易拡大」「持続可能性と規制遵守への注力」によって拡大すると予測される。2ループFIBCバッグ市場における主要な関係企業としては、FIBCs International、International Paper、Sankalp Polypropylene、Berry、Embossed Bag Corporation、Big Bags International、Intertape Polymer Group、Maf Weight、BFB Bags、Uline、Rishi FIBC Solutions、Sackmaker、Bulk Bag Sourceが挙げられる。
また、本市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 2ループFIBCバッグ市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2033年までのグローバルな2ループFIBCバッグ市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ／国別、日本を含む）である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：種類別（Type）、用途別（Application）、素材別（Material）、地域別（Region）である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
