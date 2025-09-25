妊娠以降の「ママの自動車購入検討」におけるSNSを利用した情報収集（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年1月に実施した『妊娠以降の「ママの自動車購入検討」におけるSNSを利用した情報収集』について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
2025年1月に実施した『妊娠以降の「ママの自動車購入検討」におけるSNSを利用した情報収集』を公開する。
妊娠・出産を機にライフスタイルが大きく変化する中で、安全性や利便性を考慮し、新たに自動車の購入を検討するママも多い。その際、SNSを活用した情報収集がどのように行われているのかは、企業にとっても重要な関心事である。
そこで株式会社コズレは、妊娠以降に自動車購入を検討したママを対象に、自動車情報収集へのSNS利用率、利用したSNSの種類、検索機能の利用率、検索キーワードの種類について調査・分析を実施した。
調査項目
●自動車情報収集へのSNS利用率
●利用したSNSの種類
●SNS検索機能利用率
●検索キーワードの種類
●妊娠以降の自動車購入の検討状況
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/13838/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年1月16日（木）～2025年1月30日（木）
有効回答者数：149名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
