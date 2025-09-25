こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
180ブランド9万点以上の商品量を誇る「スポーツデポ」が長野県最大級の商業施設イオンモール須坂に10月3日（金）グランドオープン！
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、長野県最大級の商業施設として誕生する「イオンモール須坂」内に、「スポーツデポ イオンモール須坂店」を2025年10月3日(金)にグランドオープンいたします。
オープンを記念して10月3日(金)～10月9日(木)の期間、グランドオープンセールを開催！セール期間中はスポーツデポ イオンモール須坂店にて店内商品お買上げでアルペンポイント15％還元いたします。
【スポーツデポ イオンモール須坂店の特徴】
▼豊富なラインナップのスポーツ用品！
＜ランニングコーナー＞
話題のシューズから、専門性の高いアパレル・アクセサリーまで、ランナーの皆さまをサポートする充実したラインナップをご用意いたしました。ナイキ、アシックス、アディダス、ニューバランスといった定番ブランドはもちろん、ランニング界で注目を集めるオンやホカをカラーバリエーション豊富に取り揃えております。また、ウェアはオンやザ・ノース・フェイスなど、希少性の高い人気ブランドも多数展開。インソールやランニング専用ソックス、バッグなどアクセサリーも充実しており、トータルコーディネートをお楽しみいただけます。より快適なランニングをサポートするため、最新の3D足型測定器を導入しました。お客様一人ひとりの足の形状を細かく分析し、最適なシューズ選びをお手伝いいたします。さらに、シューズの劣化を防ぎ、撥水効果を高めるシューズコーティングサービス「IMBOX」もご利用いただけます。ランニング初心者から本格派ランナーまで、すべての方に走る楽しさをお届けします。
＜サッカーコーナー＞
レベルや年齢を問わず、誰もが最高のパフォーマンスを発揮できるアイテムを豊富に取り揃えています。サッカースパイクは、ミズノ、アシックス、ナイキ、アディダス、プーマといった人気ブランドを中心に、豊富なラインナップをご用意しました。試合で差をつけたいトッププレーヤーから、これからサッカーを始める初心者まで、きっとぴったりの一足が見つかります。ジュニア向けシューズは、16cmから取り扱いがあります。成長期のお子様の足に負担をかけない、フィット感抜群のシューズをぜひお選びください。ウェアはアスレタ、プーマ、ナイキ、アンブロなどの人気ブランドを中心に、デザイン性はもちろん、機能性にも優れた商品を豊富に展開しています。毎日の練習や試合が、もっと楽しく快適になること間違いなしです。足元のパフォーマンスをさらに向上させるために、タビオを中心とした機能性ソックスも充実しています。疲労軽減やグリップ力向上など、あなたのプレーを力強くサポートします。スポーツデポで、あなたのサッカーライフをさらに豊かにするアイテムを見つけてください。
＜バスケットボールコーナー＞
まるで本物のコートに立つかのような臨場感あふれる空間となっています。シューズは、ナイキやジョーダン、アシックスといった人気ブランドを多数取り揃えています。中でも注目は、ルカ・ドンチッチやジェイソン・テイタムなど、現代バスケを牽引するスーパースターたちのシグネチャーシューズです。バスケットボールウェアでは、ファッション性にもこだわったスポーツデポならではのオリジナルアイテムをご用意しました。特に、ストリートバスケ界を牽引するブランドAKTR (アクター)や、ファッションブランドBEAMS (ビームス)とコラボレーションしたTIGORA (ティゴラ)のアイテムは必見です。コート上だけでなく、タウンユースとしても活躍するスタイリッシュなデザインで、バスケのある毎日をより豊かに彩ります。
さらにB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム、信州ブレイブウォリアーズの公式グッズの取り扱いを開始します。熱狂的なファンの方はもちろん、地域の皆さまにも愛されるチームのユニフォームやタオルなど人気アイテムをお買い求めいただけます。
▼トータルコーディネートが楽しめる！
＜スニーカーコーナー＞
ナイキ、ニューバランス、アディダス、プーマ、コンバース、スケッチャーズなど、人気ブランドのスニーカーを幅広く取り揃えております。両手がふさがっていても、かがまずにサッと履けるハンズフリー機能を搭載したシューズも、話題の最新モデルを多数ご用意しており、忙しい毎日を快適にする一足が見つかります。また、レディースコーナーでは、流行のローカットスニーカーを豊富に取り揃え、お求めやすい価格でご提供しています。定番からトレンド、そして便利さまで、あらゆるニーズに対応したシューズコーナーにぜひお立ち寄りください。お客様にぴったりの一足を見つけるお手伝いをさせていただきます。
＜ウェアコーナー＞
ナイキ、アディダス、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、オークリーなど、人気ブランドのアイテムを豊富に取り揃えました。メンズとレディスに分かれた売場では、それぞれに合ったアイテムをゆったりとご覧いただけます。毎月テーマを変え、その時期にぴったりの注力アイテムをクローズアップした売場を展開しますので、いつご来店いただいても新しい発見があるはずです。あなたのスポーツライフをさらに豊かにする一着がきっと見つかります。ぜひ、新しくなったスポーツデポのスポーツウェアコーナーにお立ち寄りください。
▼アウトドアシーンで活躍する人気商品が盛りだくさん！
＜アウトドアウェアコーナー＞
未経験者から経験者、年齢を問わず使用できるザ・ノース・フェイス、コロンビア、マムート、ティゴ
ラなど、カジュアルからハイキング、トレッキングなど様々なシーンで活躍する人気商品を幅広く展開しております。
＜トレッキングコーナー＞
ザ・ノース・フェイス、コロンビア、サロモン、グレゴリー、マムートといった人気ブランドのウェア、シューズ、バックパックなどを幅広く展開。アウトドアシーンだけでなく、タウンユースとしても使える商品も多数ご用意しています。機能的でおしゃれなアウターやバックパックは、日々のコーディネートにも活躍します。お客様のアウトドアライフをサポートするアイテムを、ぜひ店頭でご覧ください。専門知識を持ったスタッフが、お客様にぴったりの商品選びをお手伝いいたします。
【グランドオープンセール情報】
10月3日(金)～10月9日(木)の7日間限定で開催いたします。オープン大特価にてご用意した日替わ
り奉仕品（10月3日（金）～10月5日（日）の3日間限定）や、期間限定値下げ商品も多数ございます。
＜グランドオープン特別企画＞
企画：店内商品お買上げでアルペンポイント15％還元
オープン特価のお買得商品も15％ポイント還元の対象となります。
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
期間：10月3日(金)～10月9日(木)
＜セール情報はこちらから＞
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251002_suzaka/
※デジタルチラシは10月2日(木)9:00より公開となります。
【店舗情報】
店名：スポーツデポ イオンモール須坂店
住所：長野県須坂市大字福島３８６番地１区画番号１２７(イオンモール須坂１階)
電話番号：026-214-5062
オープン日：2025年10月3日(金)10:00オープン
営業時間：10:00～21:00
店舗ＨＰ：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7673
株式会社アルペンについて
創業：1972 年 7 月
資本金：151 億円
業績：売上高 2,686 億円、経常利益 104 億円（2025 年 6 月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
