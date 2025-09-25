山梨県韮崎市（市長：内藤 久夫、人口27,527人）では、2025年9月末でふるさと納税の「ポイント制」が廃止されることを受け、全国からの寄附が急増しています。

9月1日(月)～23日（水）の寄附額は、1億2,663万円となっていて、前年同月比354％と大幅に伸長し、駆け込み需要の高まりが数字に表れています。

今回の寄附の増加は、返礼品を提供いただいている事業者の皆さまのご尽力によるもので、新しい返礼品の開発や改良、そして寄附者さまの目にとまるような商品画像の工夫など、日々の取り組みが多くの方々に届き、この駆け込みの時期と重なったことが、寄附の拡大につながったのではないかと考えています。

「ウイスキー・ワイン・新米」が全国で支持拡大

韮崎市の大人気返礼品の中でも、ウイスキーの飲み比べセット・一升瓶などの山梨ワイン・収穫したての新米を直送といった、味わい・品質ともに高評価の品が全国の寄附者さまから支持されています。

ウイスキー 甲州韮崎ウイスキー ゴールド オリジナル 700ml 3本 9本 飲み比べ



寄附額 11,500円～

https://item.rakuten.co.jp/f192074-nirasaki/3-3/

甲府盆地の北部に位置し、美しい森と清流に囲まれた、甲州韮崎。

富士山・八ヶ岳を眺める絶好のロケーションが、甲州ウイスキーの原点です。

ウイスキー【宅飲みの強い味方！】御勅使ウイスキー4L×4本セット



寄附額 50,000円

https://item.rakuten.co.jp/f192074-nirasaki/20740620/

山梨県韮崎工場で蒸留したモルト原酒と世界各地から厳選されたモルト原酒や弊社関連工場で製造したウィスキー原酒等をバランスよくブレンドしました。

ほのかな樽香とバニラ香がバランスよくブレンドされたまろやかで穏やかな味わいが特徴です。

ワイン 葡萄の宴 山梨県名物 一升瓶ワイン 選べるセット内容 赤 白 1.8L 3本 6本





寄附額 13,500円～

https://item.rakuten.co.jp/f192074-nirasaki/3-4/

厳選した輸入ワインと山梨県産ベーリーAをブレンド。軽口に仕上げました。 1本が1,800mlで普通サイズのワインの2.4 倍です! 日々の晩酌、飲み会などにオススメです。

ワイン 赤 おまかせ マルスワイン2本セット 秋の陣



寄附額 19,500円

https://item.rakuten.co.jp/f192074-nirasaki/20740959/

秋といえば「食欲の秋」。バラエティ豊かな肉料理との相性抜群な赤ワイン2本をソムリエがお選びいたします。 バーベキューやキャンプなどの屋外イベントでも大活躍してくれます。

令和7年産 新米 にじのきらめき 5kg





寄附額 12,500円

https://item.rakuten.co.jp/f192074-nirasaki/20745127/?s-id=sd_browsehist_search

粒立ちがよく、一粒一粒が凛としてふっくら。

粘りは控えめで、すっきりとした味わい。

どんな料理とも調和し、素材の持ち味を引き立てます。

カレーや炒飯、丼物との相性も抜群。

冷めてもつややかで、弁当やおにぎりにも最適です。







チョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/19207



楽天

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f192074-nirasaki/



さとふる

https://www.satofull.jp/city-nirasaki-yamanashi/



ふるなび

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=810



韮崎市ふるさと納税公式HP

https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/furusatonozei/index.html







韮崎市長 内藤 久夫 コメント

今回の寄附の増加は、全国の皆さまからの温かいご支援のたまものです。

いただいたご寄附は、市の事業に活かされ、市民の皆さまからも“地域が元気になるのがうれしい”と喜びの声をいただいております。

今後も皆さまの思いを大切に、未来へつなぐまちづくりに取り組んでまいります。

～韮崎市の応援をよろしくお願いします～

ふるさと納税担当者より





皆さんは“韮崎”と聞くと、何を思い浮かべますか？

甲斐武田氏ゆかりの歴史、新府城跡、そして『サッカーのまち』としての顔…。

実はそれだけではなく、名峰富士・南アルプス・八ヶ岳に囲まれた自然豊かな“ほどよい田舎”でありながら、首都圏から約2時間で訪れることができる身近なまちでもあります。

ここ韮崎市には、全国に誇る農産物があります。みずみずしい桃やぶどう、おいしい米をはじめ、地元の恵みを活かしたワインやウイスキー、羽毛布団など、多彩な返礼品をご用意しています。いずれも、豊かな自然と地元生産者の思いが詰まった品々ばかりです。

ふるさと納税をきっかけに、ぜひ“ほどよい田舎・にらさき”の魅力を体感していただければ幸いです。9月後半は各ポータルサイトでアクセスが集中する可能性がありますので、ご検討中の方はお早めにお申し込みください。

返礼品案内動画も是非ご覧ください！

韮崎市のイベント情報

〇韮崎市制祭

韮崎市の最大級の秋のお祭り！

参加型の体験イベントや子どもから大人まで様々な世代が楽しむことができるブースをご用意しております！



・開催日：毎年10月中旬

令和7年度韮崎市制祭



〇紅葉シーズン到来

まちなかや風景が鮮やかに彩り始め、紅葉が美しいこの季節！

韮崎中央公園のイチョウ並木や、神秘的な雰囲気が漂うさわら池など、韮崎の紅葉スポットを見にきてくださいね！





