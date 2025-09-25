アジア最大のサステナブルシーフードイベント「サステナブルシーフード・サミット2025 in 大阪」に登壇

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、2025年10月1日（水）～2日（木）にグランキューブ大阪で開催されるアジア最大のサステナブルシーフードイベント「サステナブルシーフード・サミット2025 in 大阪（TSSS2025）」に参加します。

本イベントは、サステナブルな水産業の実現を目指し、環境の持続性や社会的責任をテーマに、国内外の水産関連事業や水産資源管理、ブルーファイナンス、水産政策などの分野における専門家や企業、NGOなど、多様な組織のフロントランナーが最新の知見を共有します。

海洋におけるフードシステムの持続可能性の追求や、ネイチャー・ポジティブ（生物多様性の損失を止め、自然の再興を目指す取り組み）の実現、水産業の成長産業化に向けた議論が展開されます。

講演概要

開催初日の10月1日（水）には、「小規模漁業の未来を描く-DXとサステナブル金融の力」をテーマに当社の社員がパネルセッションに登壇します。

【演題：小規模漁業の未来を描くーDXとサステナブル金融の力】[表: https://prtimes.jp/data/corp/89783/table/76_1_06d17058a3c92fc7bad0288c6a475096.jpg?v=202509250527 ]

当社は、「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」という事業ビジョンのもと、本イベントへの参加を通じて得られる知見を活かし、今後もサステナブルな水産業の実現に向けて貢献してまいります。

展示会概要

名称：サステナブルシーフード・サミット2025 in 大阪（TSSS2025）

会期：2025年10月1日（水）～2日（木）

会場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）12階 特別会議場

主催：株式会社シーフードレガシー、日経ESG

https://sustainableseafoodnow.com/2025/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 (昭和26年)

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場