株式会社MIRAILABS、領収書処理自動化システム「Smart Receipt AI」を正式リリース
株式会社MIRAILABS（本社：東京都、代表取締役：飯野聖範、URL：https://mirailabs.co.jp/ ）は、日々の経費精算を大幅に効率化する領収書処理自動化システム「Smart Receipt AI」をリリースしました。本サービスは、最新のOCR技術とAIによる精査機能を組み合わせることで、従来の手作業による入力や照合作業を劇的に削減し、経理業務の生産性向上を実現します。
背景
多くの企業では、日々発生する領収書やレシートの処理に多大な時間とコストがかかっています。特に手書きや感熱紙によるレシートは精度の低下や入力ミスを招きやすく、経理担当者にとって大きな負担となっていました。MIRAILABSは、AIと自動化技術を活用し「誰でも、簡単に、正確に」経費処理ができる仕組みを提供することで、この課題解決を目指しています。
「Smart Receipt AI」の特徴
1.撮影・スキャンするだけの簡単操作
領収書をスマホカメラで撮影、もしくはスキャナーで読み込み、指定フォルダに格納するだけで
処理が開始されます。
2.AIによる高精度データ抽出と勘定科目の自動設定
OCRで読み取ったデータをAIが精査し、必要項目を自動抽出。勘定科目も自動で割り当てられる
ため、仕訳作業の手間を削減できます。
3.会計ソフトへのスムーズな連携
処理後はCSV形式およびGoogleスプレッドシートで出力可能。会計ソフトにそのままインポート
でき、経理フローの効率化を実現します。
4.領収書画像とのリンク表示で照合が容易
出力されたスプレッドシートには元領収書画像のリンクが自動付与され、後から確認する際も
スムーズです。
5.95％を超える読み取り精度
最新のOCRとAIによる精査工程により、精度は95％以上を達成。感熱紙や手書きによる不整合は
自動的にエラー検知されるため、大量データの中から探し出す必要はありません。
プロモーション動画
サービスの利用イメージをまとめた動画も公開しています。ぜひご覧ください。
▶ プロモーション動画URL：https://youtu.be/ZQwuS6j6dTI
今後の展望
MIRAILABSでは、今後もAIを活用した業務効率化サービスを積極的に展開し、企業の生産性向上と
働き方改革の推進に寄与してまいります。
会社概要
会社名：株式会社MIRAILABS
所在地：東京都港区虎ノ門一丁目１６-１６ 虎ノ門1丁目MGビル2F
代表者：代表取締役 飯野 聖範
事業内容：AIソリューション開発、システムインテグレーション、コンサルティング
URL：https://mirailabs.co.jp/
お問い合わせ先
株式会社MIRAILABS
AI事業部 浅沼
TEL：03-5542-0163
E-mail：sales@mirailabs.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d134031-9-17030a0b1258ec9fa54ac48439e30e05.pdf