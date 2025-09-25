株式会社MIRAILABS、領収書処理自動化システム「Smart Receipt AI」を正式リリース

株式会社MIRAILABS

株式会社MIRAILABS（本社：東京都、代表取締役：飯野聖範、URL：https://mirailabs.co.jp/ ）は、日々の経費精算を大幅に効率化する領収書処理自動化システム「Smart Receipt AI」をリリースしました。本サービスは、最新のOCR技術とAIによる精査機能を組み合わせることで、従来の手作業による入力や照合作業を劇的に削減し、経理業務の生産性向上を実現します。

背景

多くの企業では、日々発生する領収書やレシートの処理に多大な時間とコストがかかっています。特に手書きや感熱紙によるレシートは精度の低下や入力ミスを招きやすく、経理担当者にとって大きな負担となっていました。MIRAILABSは、AIと自動化技術を活用し「誰でも、簡単に、正確に」経費処理ができる仕組みを提供することで、この課題解決を目指しています。

「Smart Receipt AI」の特徴

1.撮影・スキャンするだけの簡単操作

領収書をスマホカメラで撮影、もしくはスキャナーで読み込み、指定フォルダに格納するだけで

処理が開始されます。

2.AIによる高精度データ抽出と勘定科目の自動設定

OCRで読み取ったデータをAIが精査し、必要項目を自動抽出。勘定科目も自動で割り当てられる

ため、仕訳作業の手間を削減できます。

3.会計ソフトへのスムーズな連携

処理後はCSV形式およびGoogleスプレッドシートで出力可能。会計ソフトにそのままインポート

でき、経理フローの効率化を実現します。

4.領収書画像とのリンク表示で照合が容易

出力されたスプレッドシートには元領収書画像のリンクが自動付与され、後から確認する際も

スムーズです。

5.95％を超える読み取り精度

最新のOCRとAIによる精査工程により、精度は95％以上を達成。感熱紙や手書きによる不整合は

自動的にエラー検知されるため、大量データの中から探し出す必要はありません。

プロモーション動画

サービスの利用イメージをまとめた動画も公開しています。ぜひご覧ください。

▶ プロモーション動画URL：https://youtu.be/ZQwuS6j6dTI

今後の展望

MIRAILABSでは、今後もAIを活用した業務効率化サービスを積極的に展開し、企業の生産性向上と

働き方改革の推進に寄与してまいります。

会社概要

会社名：株式会社MIRAILABS

所在地：東京都港区虎ノ門一丁目１６-１６ 虎ノ門1丁目MGビル2F

代表者：代表取締役 飯野 聖範

事業内容：AIソリューション開発、システムインテグレーション、コンサルティング

URL：https://mirailabs.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社MIRAILABS

AI事業部 浅沼

TEL：03-5542-0163

E-mail：sales@mirailabs.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d134031-9-17030a0b1258ec9fa54ac48439e30e05.pdf