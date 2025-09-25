カーブス、JCSI顧客満足度調査で11年連続1位

株式会社カーブスジャパン

「女性だけの30分健康フィットネス カーブス」を運営する株式会社カーブスジャパン（本社所在地：東京都港区／代表：増本 岳）は、公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会が実施する2025年度JCSI（日本版顧客満足度指数）調査のフィットネスクラブ業種において、11年連続で顧客満足1位に選出されました。

この調査は、統計的手法に基づき、9.7万人以上の利用者からの回答をもとに実施する日本最大級の顧客満足度調査です。計30以上の業種・業態、約400の企業・ブランドを対象に年5回に分けて調査を実施、発表されます。

カーブスは2014年度に初めて調査対象となって以来、毎年1位に選ばれ続け、2025年度で11年連続の受賞となりました※1。この11年連続という結果は、フィットネスクラブ業種における最長の連続受賞記録です。顧客満足度に関する評価項目である「顧客期待」「知覚品質」「顧客満足」「推奨意向」「ロイヤルティ」の5項目において1位の評価をいただきました。さらに、サービス利用時の経験に関する「感動指標」「失望指標（失望が少ないことを示す指標）」および「CSR指標」の3つの関連指標すべてで1位となりました。お客様に支えられ、この度も評価をいただきましたことを感謝申し上げます。

カーブスは全国に約2,000店舗を展開し40～70歳代を中心とした84万人の会員様お一人おひとりに寄り添ったサービス提供に注力しています。さらに、お客様の多様なニーズに応え利便性をより一層高めるため、店舗のみならずオンラインを利用し、自宅でもトレーニングが可能なハイブリッド型サービスの充実も図っております。加えて、地域からの要請を受けて男性専用フィットネス「メンズ・カーブス」※2を展開するとともに、自治体や医療機関の皆さまとの連携を通して地域全体の健康づくりにも貢献しています。

これらの取り組みを通じて、カーブスは短時間で効果的に行えるプログラムと続けやすい仕組みを提供し、地域との連携を通じて人々の健康を幅広く支える体制を築いています。

今後も「地域密着の健康インフラ」として、Well-beingが広がる社会の実現に取り組んでまいります。

※1フィットネスクラブを含む計5業種については、コロナ禍の影響を考慮し2020年度は調査未実施

※2男性専用フィットネス「メンズ・カーブス」はJCSI調査の対象ではございません

「2025年度 第3回調査結果」の詳細は、サービス産業生産性協議会のホームページよりご覧ください。

○調査結果の詳細

https://www.jpc-net.jp/research/detail/007724.html

【株式会社カーブスジャパン 会社概要】

設 立 ： 2005年2月28日

代 表 者 ： 増本 岳

資 本 金 ： 1億円

事 業 概 要 ： 「女性だけの30分健康フィットネス カーブス」など運動施設の運営

所 在 地 ： 東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー 11階

公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ゛ ： https://www.curves.co.jp/

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾍﾟｰｼ゛ ： https://www.curves.co.jp/pr_02/ （現在実施中のキャンペーンのご案内）