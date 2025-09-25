豊見城市 5Gを活用したAIカメラ人流調査について
ジャパンインテグレーション株式会社
AIカメラ設置の報告に、豊見城市長 徳元 次人様に表敬訪問（左：新田代表、右：徳元市長）
【会社概要】
この度、弊社は5G通信の普及推進の一環として、豊見城市の市役所庁舎にAIカメラを設置し、来庁者の人流調査における実証試験を開始したことをお知らせいたします。
今回の実証試験は、市役所庁舎内の各出入口に対して来庁者の入退状況を把握し、よりスムーズで快適なサービス提供体制を検討するための基礎データを収集するものです。
本実証試験では、5Gの通信インフラをソフトバンク株式会社様、AIカメラでは株式会社TARA様の「メバル」を活用させていただき、ご協力をいただいております。
徳元市長には、AIカメラにご興味を持っていただき、今回の実証試験における期待と御礼のお言葉をいただきました。
弊社ではAIカメラに限らず、今後も地方自治体の課題に対してDX推進にお役に立てるよう尽力してまいります。
【実施場所】
豊見城市役所 沖縄県豊見城市宜保一丁目１番地１
1F：３ヶ所（東入口、南入口、北入口）
B1F：１ヶ所（エレベータ入口）
【実施期間】
令和7年8月27日（水曜日）から11月28日（金曜日）
※日時は予告なしに変更する事がございます。
▼株式会社TARA（タラ）／AIカメラサービス『メバル』
https://www.tara.co.jp/mebaru/
ジャパンインテグレーション株式会社
設立：2013年10月
本社所在地：沖縄県宜野湾市大山6-8-1 NHオフィスビル 2F
代表者：新田純也
事業内容：自治体コンサルティング，BWAサービス、PKIシステム構築、ソフトウェア開発、 無線接続インターネットサービス
公式サイト：https://www.japan-int.com