第13回ブルネル賞「優秀賞」および「奨励賞」の受賞について

西日本旅客鉄道株式会社

第13回ブルネル賞におきまして、「WEST EXPRESS 銀河」が優秀賞を、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が奨励賞を受賞しました。

今後も JR 西日本グループとして、様々なアイデア・デザインを探求し、心を動かす、

未来を動かすサービスを提供してまいります。

１．受賞作品

【優秀賞：車両部門】

WEST EXPRESS 銀河（別紙1）

【奨励賞：車両部門】

TWILIGHT EXPRESS 瑞風（別紙2）

※「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、「TRAIN SUITE四季島」（東日本旅客鉄道株式会社）、「３６ぷらす３」（九州旅客鉄道株式会社）との共同受賞になります。

２．ブルネル賞の概要

ブルネル賞は、1985年に創設された鉄道分野におけるデザインの国際コンペティションで、鉄道に関するあらゆる分野で優れた建築および車両などのデザインを奨励・促進するために、ワトフォード・グループが設立した賞です。

コンペティションは2、3年おきに開催され、「駅舎」、「工業デザイン・グラフィック・芸術」、「技術インフラ・環境」、「車両」の４つの部門で最も優秀なものに「優秀賞」、優れているものに「奨励賞」が贈られます。

今回は休止期間を経て2014年以来11年ぶりの開催で、世界中から120点以上の作品が応募され、2025年９月24日にロンドンで授賞式が開催されました。

１． WEST EXPRESS 銀河について

「WEST EXPRESS 銀河」は、シニア世代を

はじめとする幅広い世代や普段あまり鉄道を利用されない方、さらには訪日観光の方々にも、西日本各地の魅力に触れていただけるような車両を実現させるため、「多様性」「カジュアル」「くつろぎ」をキーワードに、1両ごとに異なるデザインとし、2020年9月より運行を開始しました。

列車名「WEST EXPRESS 銀河」の『銀河』とは、広い宇宙に存在する様々な星の集まりを差します。この列車を運転する西日本エリアを宇宙に、各地の魅力的な地域を星になぞらえ、それらの地域を結ぶ列車という意味を込めています。

２．受賞理由について

「WEST EXPRESS 銀河」の持つ革新性、品質、そして鉄道デザインの未来への貢献性が高く評価されました。

３．受賞式について

現地時間2025年9月24日（水）にイギリス ロンドンで開催され、受賞式では国際鉄道連合（UIC）のFrançois Davenne氏より、「ブルネル賞」優秀賞の盾（及び賞状）が手渡されました。

「WEST EXPRESS 銀河」の詳細については、JRおでかけネットでもご覧いただけます。

リンク先：WEST EXPRESS 銀河：JRおでかけネット(https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/)

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」 「ブルネル賞」奨励賞の受賞について

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、この度、鉄道デザイン分野における国際的なコンペティションである第13回「ブルネル賞」の奨励賞を受賞いたしました。この栄誉ある賞の受賞に際して、ご乗車いただいたお客様、運行に際してご協力いただいている地域の皆さまに心より感謝申し上げます。引き続き、JR西日本グループと「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」に関わるすべての皆さまの想いをひとつにして、お客様をお迎えいたします。

1. 受賞理由

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の卓越した車両デザインとクルーのホスピタリティだけでなく、特別な鉄道旅行の再定義に向けて示した並々ならぬ意欲を称えるもの。また、鉄道分野において新たな基準を打ち立て、鉄道に携わる人々がより高い品質と革新を目指すための輝かしい道標となっているとして評価された。

2. 受賞式について

現地時間9月24日（水）にイギリス ロンドンで開催された受賞式では、国際鉄道連合（UIC）のFrançois Davenne氏より、「ブルネル賞」奨励賞の賞状が手渡されました。

３. 「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」について

「美しい日本をホテルが走る。～上質さの中に懐かしさを～」をコンセプトに、ホテルのような上質さと、どこか懐かしさを感じる車両。いつまでも眺めていられる、美しいうつろいゆく車両。沿線の多彩な食材を使い、車内で本格的に調理された食の匠が監修する料理。列車を降りて、肌で感じる豊かな自然や歴史、文化。そして、沿線の皆さまによるあたたかいおもてなし。

一流のホスピタリティと美意識をまとったクルーたちがお客様お一人おひとりに、忘れられない特別な列車の旅をご提供しています。

４. 琵琶湖を周遊するコースの運行開始について

2026年3月～6月出発分【第28期】からは、新たに琵琶湖を周遊するコースを運行開始いたします。琵琶湖を臨む車窓、滋賀ゆかりの食事や車内を彩る伝統工芸品、立ち寄り観光などをお楽しみいただけます。日本最大の湖、琵琶湖をはじめ長い年月をかけて育まれてきた滋賀の風景・歴史・文化を「瑞風」の旅を通じてお伝えいたします。

なお、現在、2026年3月21日(土)から 6月29日(月)出発分【第28期】を販売しています。「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の旅は、全て旅行商品として、専用窓口「TWILIGHT EXPRESS 瑞風 ツアーデスク」で販売しているほか、主な旅行会社でも販売を予定しております。

詳しくは、（みずかぜで検索、https://www.twilightexpress-mizukaze.jp）をご覧ください。

※第13回「ブルネル賞」奨励賞は、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」（西日本旅客鉄道株式会社）、「TRAIN SUITE 四季島」（東日本旅客鉄道株式会社）、「36ぷらす3」（九州旅客鉄道株式会社）の共同受賞です。