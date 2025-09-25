【北海道石狩エリア】「ツーリズムEXPOジャパン 2025 愛知・中部北陸」に出展します。
北海道石狩振興局、千歳市（一般日のみ）、北広島市（業界日のみ）、恵庭観光協会（業界日のみ）は、令和7年9月25日（木）～9月28日（日）Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される世界最大級の観光イベント「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にて北海道ブースに参加し、石狩エリアの魅力をご紹介します。
北海道ブースでは、道内各地域の魅力を発信するPRステージ、ワークショップ、北海道産のワイン・地酒・おつまみの試飲試食など様々なイベントを実施予定です。
・「ツーリズムEXPOジャパン2025」開催概要
日時：令和7年9月25日（木）～9月28日（日） 10:00~18:00
会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 北海道ブース（展示ホールC・C-018）
実施内容：業界向け商談会（25・26日）、一般消費者向け国内プロモーション（27・28日）
URL：https://www.t-expo.jp/biz/outline
・プロモーション概要（石狩エリア）
ツーリズムEXPOジャパン北海道ブース内で「石狩エリア」のご紹介をいたします。
石狩エリアは、北海道の中央西部に位置し、6市1町１村からなる地域です。
国際観光都市である札幌市や、北の空の玄関口である新千歳空港を有するほか、風光明媚な景観、新鮮な食、多彩な温泉、様々な体験メニュー等が楽しめるアウトドアなど、豊富な観光資源に恵まれた、国内外から多くの観光客が訪れる地域です。
○観光ブース
※「ツーリズムEXPOジャパン2024」の様子
北海道ブースでは、道内14エリアに分かれ、各地域の魅力を紹介します。
石狩エリアでは、最新観光情報のご紹介に加え、石狩エリアブースにお越しいただいた方に、管内市町村のPRキャラクターがデザインされた缶バッチがもらえるSNSキャンペーンを実施します（なくなり次第終了）。
・お問合せ
北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課
〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目
TEL：011-204-5830 FAX：011-232-1950
小冊子「食べる！遊ぶ！旬体験いしかり」
https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/syosassi.html
旬体験！いしかり美味カタログ
https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/nosyoko/72995.html