【開催報告】武尊が立ち上げた「DREAM UP! PROJECT.」

一般社団法人7代目タイガーマスク・プロジェクト

2025年9月21日（日）、Shibuya Sakura Stage ZONE Aにて、K-1 WORLD GP三階級制覇王者で現在ONE Championshipを主戦場に活躍する武尊が主催する「DREAM UP! PROJECT.（ドリームアップ・プロジェクト）」の第1回チャリティーイベントを開催しました。

本プロジェクトは、教育の機会を持てない子どもたちに「学ぶ場所」と「夢を見つける場所」を届けることを目的とし、今回集まった寄付金はミャンマーでの学校建設に活用されます。

第1回DREAM UP! PROJECT チャリティーイベントに参加したゲストと武尊（中央）。会場は子どもたちへの想いと熱気に包まれました。

スペシャルスパーリングで会場が大熱狂

リング上では、武尊と野杁正明選手・松倉信太郎選手によるスペシャルスパーリングが行われ、試合さながらの迫力に会場は大歓声。格闘技の持つ熱量と夢を追う姿勢を、子どもたちや来場者に強く届けました。

スペシャルスパーリング終了後、リング上で語る武尊と野杁正明選手。試合さながらの迫力を振り返りながら、子どもたちに夢を届ける想いを共有しました。

松倉信太郎選手とのスペシャルスパーリングを終え、互いの想いを語り合う武尊。会場からは熱い拍手と声援が送られました。

さらに吉成名高選手、RENA選手、大岩龍矢選手、晃貴選手、田丸辰選手、黒川瑛斗選手をはじめ、狩野舞子さん（元バレーボール日本代表）、紺野ゆりさん（モデル）、井上莉花さん（プロゴルファー）、豊ノ島大樹さん（元大相撲力士）、シンガーソングライターのAISHAさんら豪華ゲストが登壇。トークやパフォーマンスを通じて、子どもたちに「夢や目標を持つことの大切さ」を伝えました。

音楽で彩るスペシャルライブ

AISHAさんによるスペシャルライブも披露され、会場全体が一体となる盛り上がりを見せました。

シンガーソングライター AISHA がスペシャルライブを披露。音楽と夢が響き合い、会場全体が一つになりました。

子ども体験コーナーで夢を“体感”

特別企画「キッズ体験コーナー」では、子どもたちがリングに上がり、武尊本人の指導でミット打ちを体験。

憧れのファイターと触れ合う貴重な経験に、会場は笑顔と歓声で包まれ、子どもたちが夢を膨らませる瞬間となりました。

リングに上がり、武尊と一緒にミット打ちを体験する子どもたち。憧れのファイターとの交流は夢を膨らませる時間となりました。

今後の展開

「DREAM UP! PROJECT」では、今回の成果をもとに、今後も継続的にチャリティーイベントを実施し、教育支援や子どもたちの未来につながる取り組みを広げてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

DREAM UP! PROJECT 実行委員会

E-mail：contact@takeru-officialsite.com