【JPIセミナー】「2025年5月の改正GX推進法の成立を踏まえたカーボンプライシングの最新政策動向とJ―クレジット制度及び非化石証書市場の方向性」10月3日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社ＦＴカーボン 代表取締役 富士 昌孝 氏を招聘し、2025年5月の改正GX推進法の成立を踏まえたカーボンプライシングの最新政策動向とJ―クレジット制度及び非化石証書市場の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

2025年5月の改正GX推進法の成立を踏まえた

カーボンプライシングの最新政策動向とJ―クレジット制度及び非化石証書市場の方向性

〔開催日時〕

2025年10月03日(金) 13:30 - 16:30

〔講師〕

株式会社ＦＴカーボン

代表取締役

富士 昌孝 氏

〔講義概要〕

「排出量取引制度（GX-ETS）」「環境税」及び「Ｊ-クレジット制度」といったカーボンプライシングに関する政策を体系的に整理し、最新動向及びこれまでの経緯や類似事例を踏まえた今後の方向性について解説します。

2025年5月に、改正GX推進法が成立し、排出量取引制度（GX-ETS）が法定化されました。現在、2026年度の排出量取引制度開始に向けて制度の詳細設計が進められています。GX推進法の改正案の検討状況（ルール、スケジュール等）について解説します。

Ｊ-クレジットは、カーボンプライシングの政策に対応するための環境価値商品として期待されています。Ｊ-クレジットの申請要件等の制度概要、最近の市場動向（需給、東証市場、政府売払い）等に加え、競合商品の非化石証書の市場動向も取り上げます。

Ｊ-クレジット制度は、グループ型申請（プログラム型申請）や森林吸収クレジットの申請が多くなり、クレジットのタイプが大きく変わりつつあります。これらのクレジットの特徴や留意点について解説します。

2026年度開始の排出量取引制度（GX-ETS）がＪ-クレジットに与える影響について考察し、Ｊ-クレジットの市場の方向性を予測します。

〔講義項目〕

1．カーボンプライシング政策

(1) カーボンプライシングとは

(2) 我が国のカーボンプライシング政策（GX-ETS、化石燃料賦課金、特定事業者排出枠、

GX移行債）

2．改正GX推進法（GX-ETS）

(1) GX-ETSのルール

(2) GX-ETSのスケジュール

(3) GX-ETSで利用できる排出権

(4) 類似の排出権取引制度（EU-ETS、東京都キャップ＆トレード制度）

3．Ｊ-クレジット制度の最新動向とＪ-クレジットと非化石証書の今後の展望

(1) Ｊ-クレジット制度とは

(2) Ｊ-クレジットの市場動向（需給、東証市場、政府売払い）

(3) 非化石証書の市場動向

(4) Ｊ-クレジットと非化石証書の比較

(5) Ｊ-クレジット制度の申請要件、方法論

(6) 申請件数が多いプロジェクトの特徴や留意点（プログラム型、森林吸収）

(7) GX-ETSがＪ-クレジットに与える影響

4．関連質疑応答

5．名刺交換・交流会

〔受講方法〕

