GENDAがカラオケ事業のロールアップM＆Aを実施～カラオケ施設「ALL」等62店舗を運営するメロ・ワークスが参画～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）は、カラオケ施設運営事業を行う株式会社メロ・ワークス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：金本 重徳、以下「メロ・ワークス」）の全株式を簡易株式交換により取得することについて、本日開催の取締役会において決議いたしました。

メロ・ワークスはカラオケ施設「ALL」等62店舗を運営しています（2025年９月25日時点）。同社は、「地域の皆様に廉価で楽しい時間と空間を提供する」を理念に、地域密着型店舗を目指して運営しています。高いクオリティーの接客と店内環境維持の二つを基本とし、お客様の意見を取り入れたサービス改善にも取り組み、いつまでも地域の皆様に支持される店舗であり続けることを存在意義として運営を続けています。

本株式取得により、当社グループが展開中の店舗との人的資源やDXにかかる知見の共有、並びに消耗品等の共同購買による店舗運営効率の向上が期待されます。さらに、当社グループの「エンタメ・プラットフォーム事業」の中核を担うアミューズメント事業での取引網を活用したIPコラボの実施や、フード＆ビバレッジ事業にて展開している飲食物の提供など、コスト削減と売上向上の両面から譲受対象店舗の利益の伸長が期待できます。

当社グループの店舗をご利用いただくすべてのお客様に、より楽しいエンターテイメント体験をお届けできるよう、今後とも魅力的な施設づくりに邁進してまいります。

■詳細についてはこちらの適時開示をご覧ください。

株式会社メロ・ワークスの簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/tdnet/2690157/00.pdf

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、ツーリズム、キャラクター・マーチャンダイジング、フード＆ビバレッジ、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」を合わせて約1,000店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約14,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、香港、台湾、英国、ベトナム、オランダ、カナダ、シンガポールにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir