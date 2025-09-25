「TikTok Autumn Fest」に人気クリエイターや飲食店の参加が決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、2025年10月24日（金）と25日（土）に、アーバンドック ららぽーと豊洲１にて開催するオフラインイベント「TikTok Autumn Fest」の第一弾参加クリエイターとして、あやんぬ🍔 (https://www.tiktok.com/@saapjii)、うざみ(https://www.tiktok.com/@uzami_chan_?_r=1&_t=ZS-8zSvmwAlcT2)、ウルフ🐺バズグルメクリエイター(https://www.tiktok.com/@wolf.0313)、オムライス兄さん🍅 🍚(https://www.tiktok.com/@omurice_omelette)、聖秋流(https://www.tiktok.com/@smile._.0921)（午前0時のプリンセス）、みいるか🐬 (https://www.tiktok.com/@miiruka_)、momohaha🍑 👩(https://www.tiktok.com/@momohahachannel)（午前0時のプリンセス）の出演が決定したことをお知らせします。

※50音順で掲載



本イベントのテーマは「#メロ秋」。何かにとことん夢中になるとも言われているこの秋、TikTokで活躍する人気クリエイターたちが集結。秋を舞台に、誰もが“メロメロ”になるような体験を、プラットフォームを飛び出してリアルの世界で表現します。



注目のフードブースには、人気クリエイターとのコラボメニューや話題のお店が多数登場します。

食べ物ASMRで人気のあやんぬ🍔 とアメリカンクッキー「PUG」によるコラボスイーツ、ウルフ🐺バズグルメクリエイターがプロデュースする表参道「パンとエスプレッソと」のイベント限定クレープ、オムライス兄さん🍅 🍚による「オム兄のぱっかーんオムライス」など、多彩なコラボメニューをご用意。さらに、道頓堀の老舗たこ焼き「くれおーる」、韓国で33店舗を展開し日本初上陸となる「fave COFFEE」（うざみとコラボ予定）、沖縄発のタコス専門店「Blue Entrance Kitchen」など、見逃せないラインナップが揃います。

また、可愛いイラストで幅広い世代に人気のTikTokクリエイターみいるか🐬 による、巨大ライブペイントも開催決定！高さ約180cm（予定）の大型キャンバスに、イベント開催期間である10月24・25日の2日間をかけて作品を描きあげます。

聖秋流（午前0時のプリンセス）、momohaha🍑 👩（午前0時のプリンセス）によるコンテンツは10月に発表を予定しています。コンテンツは今後も追加される予定です。イベント当日限りのインタラクティブな「#メロ秋」をお楽しみに！



さらに「TikTok Autumn Fest」の開催を記念して、TikTokではハッシュタグキャンペーン「#メロ秋 投稿キャンペーン」を展開します。オフラインイベントとあわせて、オンラインでもユーザーにそれぞれの「#メロ秋」を投稿いただくことで、秋の盛り上がりを一層広げていきます。



■ TikTok Autumn Fest 開催概要

・開催日程

2025年10月24日（金）・25日（土）



・開催時間

24日（金）：13:00-19:00 ※予定

25日（土）：11:00-17:00 ※予定



・会場

アーバンドック ららぽーと豊洲１（東京都江東区豊洲2-4-9）

屋台出展：1F シーサイドデッキ（屋外中庭）

巨大ライブペイント：1F ノースポートイベントスペース



・入場無料

※会場参加方法、ブースやステージコンテンツの参加方法等、詳細は下記特設サイトをご確認ください。



・屋台決済方法

クレジットカード、QR決済、交通系IC 等（現金はご利用いただけません）



・特設サイト

https://activity.tiktok.com/t/ZSDHmajFh/



■ 参加クリエイター（50音順）

あやんぬ🍔 @saapjii(https://www.tiktok.com/@saapjii)

食べ物ASMRが人気のTikTok・SNSクリエイター。

SNSの総フォロワーは200万人近い。2024関西コレクション出演、コラボグッズやスイーツ販売など幅広く活動中。愛嬌のよさと動画内のカラフルな世界観は女性やファミリー層、子供たちに大人気。バレエ、習字、体操、ダンスも得意。

うざみ @uzami_chan_(https://www.tiktok.com/@uzami_chan_)

東京‧関西を中心に全国で活動するクリエイター。

グルメスポットや観光スポットを「正直レビュー」のスタイルで楽しく面白く紹介。総フォロワーは65万人以上！お店の雰囲気や面白さ、魅力を伝えることを意識した動画制作で2024年には「TikTok上半期トレンド大賞2024」で、1minutes＋部門賞を受賞。見た人に「次の日に行ってみる！」と思わせる発信を続けている！



ウルフ🐺バズグルメクリエイター @wolf.0313(https://www.tiktok.com/@wolf.0313)

日本全国のバズる飲食店の発掘や、バズグルメをプロデュースするグルメ系クリエイター。SNS総フォロワー数は400万超え。流行や映え目的のグルメだけでなく、老舗・伝統・若手料理人など独自の視点で作り手の想いを掘り起こした映像を発信する。プロデュースした『俺の罪悪パン』は10万個以上売上、パンフェスで初代グランプリを獲得。現在はクレープ店で世界一の展開数を目指し、自信が開発したクレープとエスプレッソとの代表として話題の商品を次々と生み出す。

オムライス兄さん🍅 🍚 @omurice_omelette(https://www.tiktok.com/@omurice_omelette)

トレードマークのドヤ顔と赤パーカーで、若者を中心に大人気のオムライス系クリエイター。

視聴者からの無茶振りに応えて作る創作オムライスがバズり、投稿を始めて1年半で『TikTok Awards Japan 2022』にて「Gourmet Creator of the Year」を受賞。さらに翌年には「TikTok Creator Awards Japan 2023」で「Gourmet Creator of the Year」、翌々年に「TikTok Awards Japan 」2024で、「Food Creator of the Year」を受賞し史上最多の3連覇達成。オムライス歴は4年で、これまでに作ったオムライスの数は1万個以上。今後は世界を視野に入れ、海外でオムライスを広めることを目標にしている。

聖秋流 @smile._.0921(https://www.tiktok.com/@smile._.0921)

今TikTokで人気急上昇中の次世代ジェンダーレスクリエイター！

可愛らしいビジュアルに反して、関西弁を活かした親近感の湧くテンポの良いエピソードトークと明るいキャラクターが大人気！ファッションやメイクも人気を博し、性別の固定概念を取っ払ったオリジナルのアパレルブランドも展開し、マルチに大活躍中。



みいるか🐬 @miiruka_(https://www.tiktok.com/@miiruka_)

イルカに恋するゆるふわイラストレーター。SNS総フォロワー数は130万人以上。いるかのぬいぐるみと共に可愛く楽しいイラスト動画を投稿している。

元水族館解説員で、海の生き物のことを身近に感じて欲しいという思いからオリジナルキャラクター「ゆるいるか」が誕生し、活動している。「ゆるいるか」のグッズやカプセルトイ、本などは全国で販売中。水族館とのコラボやショッピングモール、など全国各地でのイベント件数は50件を超える。『TikTok Awards Japan 2022』で「Popular Creator of the Year」、「TikTok Creator Awards Japan 2023」で「Art Creator of the Year」を受賞。

momohaha🍑 👩 @momohahachannel(https://www.tiktok.com/@momohahachannel)

アドリブで勝負！超演技派ハーフクリエイター”momohaha”。

女性の恋愛の駆け引きや“あるあるコント”から美容・ファッションに関する動画を幅広く配信中！SNS総フォロワー数は200万人超え！卓越したトーク力で地上波番組でも大活躍。持ち前の演技力とビジュアルを活かし、若年層のカリスマ的存在として人気急上昇中！



■ 参加飲食店

クレープとエスプレッソと https://www.instagram.com/crepe_espresso_and_omotesando(https://www.instagram.com/crepe_espresso_and_omotesando/#)

バズグルメクリエイターウルフとパンとエスプレッソと が共同開発したこだわりのパリパリクレープ専門店。クレープ生地の美味しさを追求し、1 年半をかけて開発した 「黄金に輝くパリパリクレープ」はパリパリ、サクサクといった食感とクッキーのような香ばしさが味わえる唯一無二のクレープです。 食を通して日本の食材や文化の魅力を伝えたいという想いで生み出すメニューはどれもオリジナリティに溢れています。

くれおーる https://creo-ru.com/(https://creo-ru.com/)

くれおーるは創業26年のたこ焼き屋です。

たこ焼きの激戦区道頓堀でも18年の歴史があります。

道頓堀店は2フロアー150席の大型店でお好み焼き、焼きそば、串カツ、居酒屋メニューも提供しています。

メインのたこ焼きは７種類の粉をブレンドし、外はカリッ、中はトロ～！っと、地元大阪のたこ焼通も唸る味。たこ焼きは定番以外にも梅しそ、半熟玉子とねぎたっぷりやトリュフ塩など創作メニューがたくさんあります。

くれおーるはラテン語で「創造する」「創る」という意味があります。

PUG https://p-u-g.jp/(https://p-u-g.jp/)

Chunky, Melty, Guilty.

一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験

アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれる、昔ながらのアメリカンクッキー。その食べごたえと味わいを大切にしながら、クラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させています。 シグネイチャーメニューであるボストンクッキークランチは、温かいボストンクッキーとアイスクリームに様々なトッピングを合わせた話題のスイーツです。

fave COFFEE (フェイブコーヒー)

https://www.instagram.com/favecoffee.japan?igsh=MWlvcDNiczB6c3pmag==(https://www.instagram.com/favecoffee.japan?igsh=MWlvcDNiczB6c3pmag==)

韓国では33店舗を展開するfave COFFEE(フェイブコーヒー)が日本へ初上陸。

11月上旬に、大阪市中央区 “アメ村三角公園 ” 前と、兵庫県神戸市 “ 大丸神戸店 ” 前に2店舗同月オープン予定。メニューは1Lのグレートアメリカーノやfave COFFEEオリジナルドリンクを中心に50種類以上の商品をラインナップ。

TikTok Autumn Festでも10種類以上の人気メニューをご用意します。

Blue Entrance Kitchen https://linktr.ee/blueentrancekitchen(https://linktr.ee/blueentrancekitchen)

Blue Entrance Kitchen（BEK) は、沖縄西海岸で誕生した新感覚タコスレストランです。「From Okinawa to the World」をテーマに、沖縄の食文化とメキシコ料理を融合させた唯一無二の“エンターテインメント型イノベーティブレストラン”として展開。看板メニューは職人が一枚ずつ手作りする発酵トルティーヤを用いた革新的タコスや、世界的に評価されるWAGYUを贅沢に使用したタコス。国内外から高い評価を得ており、現在は沖縄西海岸・神奈川・千葉・東京・大阪・沖縄東海岸に店舗を展開。将来的には海外進出も視野に入れ、「食を通じて人々に夢と希望を届ける」ことを使命に挑戦を続けています。



■ ＃メロ秋 投稿キャンペーン

「#食欲の秋」「#スポーツの秋」など、秋にちなんだ5つのテーマから1つを選び、必須ハッシュタグ3つと合わせて動画を投稿。投稿いただいた方の中からグランプリに選ばれた1名様には、賞金15万円を贈呈します。



＜キャンペーン期間＞

2025年10月1日（水）～2025年10月25日（土）



＜募集テーマ＞

以下、5つのテーマから1つをお選びください。

１.#食欲の秋 ２.#スポーツの秋 ３.#読書の秋 ４.#芸術の秋 ５.#テクノロジーの秋



＜必須ハッシュタグ＞

#PR

#AutumnFest

#メロ秋



＜当選通知について＞

当選者の方には、TikTokのプッシュ通知にてお知らせいたします。必ずプッシュ通知を受信できる設定にしてご参加ください。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。