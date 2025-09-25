KUSABIとYTGATE、「決済承認率」をテーマに対談を実施

株式会社YTGATE

株式会社YTGATE（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋祐太郎、以下「YTGATE」）は、 Wedge株式会社（本社：東京都中央区、以下「KUSABI」）の代表パートナー 永井研行 氏と共に、YTGATEの主力事業である「決済承認率改善」をテーマにした対談を実施しました。今回の対談は、外部資本を導入していないYTGATEにとって、投資家の視点から事業の可能性や成長シナリオを語っていただく貴重な機会となりました。

概要

日本におけるキャッシュレス化は年々拡大を続け、2024年には決済総額が141兆円を超える規模に達しました。日本政府も今後、キャッシュレス比率を80％まで引き上げる方針を掲げており、市場はさらなる成長が見込まれています。こうしたキャッシュレス化の加速と不正利用の増加により、EC事業者にとって「決済承認率の改善」はもはや見過ごせない経営課題となっています。

今回の対談では、フィンテック領域への投資実績が豊富なKUSABI代表パートナー 永井氏と、決済承認率改善に挑むYTGATE代表取締役 高橋、取締役兼CFO 山本が議論。「スタートアップが大手と戦うための勝ち筋」「投資家から見た承認率改善の魅力」「持続的な成長を支える仕組みづくり」など、多角的な視点からYTGATEの事業と可能性を掘り下げました。なお、YTGATEは外部資本を入れずに事業を進めており、今回は第三者の視点からの評価をいただくべく、KUSABI様のご協力のもとで対談が実現しました。

＜対談ハイライト＞- 決済承認率という“深いペイン”- YTGATEの強みは「データ量」と「定着性」- 失敗する会社の共通点とYTGATEの備え- YTGATEのスケーラビリティと成長シナリオ

対談記事はこちらからご覧いただけます :https://ytgate.jp/news/customer_stories/20250925-001/

＜対談の参加者＞

KUSABI 代表パートナー 永井 研行（ながい・けんこう）

大和証券SMBC（現大和証券）公開引受部にて、国内外の大手バイアウトファンドの ファイナンシャルアドバイザーとして通信・食品セクターの事業再生案件を担当。2008年より、トヨタファイナンシャルサービス経営企画部にて、海外32カ国のグループ会社の 資本政策、事業戦略立案、国内外格付機関対応等に従事。2010年より、ニッセイ・キャピタルにて投資担当。Sansan、くらしのマーケット、TOKIUM等で、SeriesAのリードインベスターを務めた後、2021年にKUSABIを創業。

株式会社YTGATE 代表取締役 高橋祐太郎（たかはし・ゆうたろう）

早稲田大学国際教養学部を卒業後、2014年4月にGMOペイメントゲートウェイ株式会社へ新卒入社。最年少でグローバル営業部長に就任し、海外の大手企業向けに決済ソリューションを提供。国内EC事業者の成長と成功を支援したのち、2023年10月に株式会社YTGATEを創業。現在は、不正対策と承認率改善を軸にしたソリューションを展開している。

株式会社YTGATE 取締役 山本泰大（やまもと・たお）

中学校在学中よりウェブサイトやソフトウェアの開発を手がけ、2006年に高校在学中に個人事業を法人化し、株式会社SYGを設立。以降、M&Aや新規事業立ち上げを通じて国内外に延べ20社近くの子会社・関連会社を展開するグループへと発展させ、約20年間にわたりCEOとしてグループ全体の経営を担う。 2019年から2020年にかけては、グループ戦略から個社の自立成長へと方針を転換し、各子会社の合併、MBO、バイアウトなど資本再編を実施。その後は一線を退き、自身の資産をもとに奨学金財団を設立し、その運営を行う。2023年、代表の高橋と共に株式会社YTGATEを共同創業。

各社概要

会社名： Wedge株式会社

代表パートナー：永井研行 吉田淳也 渡邉佑規

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

設立：2021年3月8日

事業内容：ベンチャーキャピタルおよびアクセラレーションプログラムの運営

会社名：株式会社YTGATE（ https://ytgate.jp/ ）

代表者：代表取締役社長 高橋祐太郎

所在地：東京都中央区新富1-8-2 Grandir Ginza East 5F

設立：2023年10月2日

事業内容：決済関連コンサルティング事業、決済承認率改善支援、決済最適化SaaS事業

「決済を最適化し、世界をつなぐ。」をミッションに掲げ、決済承認率の向上を支援し、国内外のクレジットカード加盟店向けに決済効率化、安全対策、データ可視化などを包括的に提供しています。決済領域の専門家として、最適化された決済インフラを構築し、国内外のビジネスや生活をスムーズにすることを実現します。

公式X：https://x.com/YTGATE_inc

