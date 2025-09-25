groundsがMeryll Roggeとコラボシューズを発表、9月27日より公式オンラインストアや各卸先にて販売開始

株式会社FOOLS

Meryll Rogge 2025-26年秋冬コレクション「Walls Paper」

株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が運営する「grounds(グラウンズ)」は、「Meryll Rogge（メリル ロッゲ）」とのコラボレーションシューズを発表します。今回のコラボレーションでは、groundsのアウトソール「BABY JEWELRY（ベイビー・ジュエリー）」を採用したブーツスタイルが登場します。Meryll Roggeの2025-26年秋冬コレクション「Walls Paper」にて、今年3月のパリ発表時に披露されました。

デザイナーはベルギー出身。2008年にアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、MARC JACOBS（マーク ジェイコブス）やDRIES VAN NOTEN（ドリス ヴァン ノッテン）を経て、自身の名前を冠したブランド「Meryll Rogge（メリル ロッゲ）」を立ち上げました。今年７月には「MARNI（マルニ）」の新・クリエイティブディレクターに就任するなど、今最も注目を浴びるデザイナーの一人です。

Meryll Rogge（メリル・ロッゲ）は、ベルギー発のファッションブランド。

クリエイティブの根幹にあるのは、“女性らしさ”に対する大胆で力強いアプローチです。自由な精神を持つ女性に向けて発信されるコレクションは、フェミニンな装飾性とメンズライクな要素を巧みに融合し、両義的なスタイルを確立することを目指しています。ミニマルなメンズウェアのエッセンスと、繊細で華やかな女性らしさ。その両極を同時に引き出すことで、単なるジェンダーレスではない、新たなバランスの美学を提示しています。また、品質への揺るぎない信念と、シルエットと素材の調和もブランドの重要なアイデンティティのひとつ。クラフツマンシップと現代性が共存する、独自の存在感を放つブランドです。

2008年にアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、ニューヨークに移住。「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」でおよそ7年にわたって経験し、14年にアントワープに戻り、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」でウィメンズのヘッドデザイナーを4年間務めた後、20年に自身のブランドを立ち上げた。

BABY JEWELRY X MERYLL ROGGE03 | FAIRISLE SHORT LIGHT GRAY

伝統的なフェアアイル柄の英国カントリーサイドニットから着想を得て、子どもたちが古いニットを遊び心たっぷりにリメイクする姿にインスピレーションを受けて生まれたフェアアイルブーツ。この手仕事の魅力を、フットウェアとして新しく表現しました。

ニットアッパーには温かみのあるドニゴール産ラムウールを使用。そこに、人気のBABY JEWELRYのソールを組み合わせることで、伝統的なクラフト感と洗練されたシルエットを両立させたフェアアイルブーツが完成しました。

BABY JEWELRY X MERYLL01 | SOCKS SHOE KHAKIBABY JEWELRY X MERYLL01 | SOCKS SHOE BLACKBABY JEWELRY X MERYLL01 | SOCKS SHOE PURPLE

アイテム名：BABY JEWELRY X MERYLL01 | SOCKS SHOE

価格：52,800円（税込）

サイズ：23cm - 28cm

発売予定日：9月27日

BABY JEWELRY X MERYLL ROGGE02 | FAIRISLE LONG PURPLEBABY JEWELRY X MERYLL ROGGE02 | FAIRISLE LONG KHAKIBABY JEWELRY X MERYLL ROGGE02 | FAIRISLE LONG LIGHT GRAY

アイテム名：BABY JEWELRY X MERYLL ROGGE02 | FAIRISLE LONG

価格：85,800円（税込）

サイズ：23cm - 28cm

発売予定日：9月27日

BABY JEWELRY X MERYLL ROGGE03 | FAIRISLE SHORT PURPLEBABY JEWELRY X MERYLL ROGGE03 | FAIRISLE SHORT LIGHT GRAY

アイテム名：BABY JEWELRY X MERYLL ROGGE03 | FAIRISLE SHORT

価格：75,900円（税込）

サイズ：23cm - 28cm

発売予定日：9月27日

grounds

「grounds」は”LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。25S/Sより、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在22カ国、145店舗で販売しています。

「grounds」公式オンラインストアURL：https://grounds-fw.com

「grounds」公式インスタグラムURL：https://www.instagram.com/grounds.official/

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるフットウェアブランドを企画運営しています。