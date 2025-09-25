中国電力株式会社向け「トランジション・リンク・ローン」のシンジケーション方式での契約締結について

株式会社 広島銀行

株式会社広島銀行（頭取：清宗 一男）、株式会社中国銀行（頭取：加藤 貞則）、株式会社山口銀行（頭取：曽我 徳將）、株式会社山陰合同銀行（頭取：吉川 浩）および株式会社鳥取銀行（頭取：入江 到）は、中国電力株式会社（代表取締役社長執行役員：中川 賢剛、以下「中国電力」）との間で、シンジケーション方式による「トランジション・リンク・ローン」（以下「本ローン」）の共同幹事行に就任し、本日、契約を締結しました。

本ローンは、脱炭素社会実現に向け、脱炭素化・低炭素化を推進する企業の移行（トランジション）の取り組みを金融機関として支援することを目的としております。なお、本ローンは、中国電力が2023年4月に策定したサステナブル・ファイナンス・フレームワークに基づくものであり、適格性については、株式会社日本格付研究所（JCR）による第三者評価を取得しております※。

本件は、中国電力の事業基盤である中国地方の金融機関を共同幹事行とし、中国地方内外の複数金融機関が協調してファイナンス面でサポートするシンジケーション方式としています。

共同幹事行は、今後もファイナンスを通じて、再生可能エネルギーや脱炭素電源、電力ネットワークの強化・高度化等のカーボンニュートラルに向けた施策を推進する中国電力とともに持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

≪本ローンの概要≫

※ 株式会社日本格付研究所（JCR）による評価レポートをご参照ください。

