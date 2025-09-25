ソウ荘市エキ城区榴園鎮Wangfushan村では、地元のザクロが収穫期を迎えた。市場に出荷するため、ザクロの収穫と選別作業に追われる地元の農民

【ソウ荘（中国）2025年9月25日新華社＝共同通信JBN】Cyberspace Affairs Office of the CPC Zaozhuang Municipal Committee（中国共産党ソウ荘市委員会サイバースペース弁公室）によると、2025年Pomegranate Industry Development Conference（ザクロ産業発展会議）が最近、中国山東省ソウ荘市で開催されました。このイベントでは、ザクロ分子育種基地の開所式が行われ、「Shanghai Cooperation Organization（SCO）International Agricultural Products Trading Center Zaozhuang Sub-center（上海協力機構（SCO）国際農産物取引センターソウ荘支所」が設立されました。また、さまざまな新しいザクロ深層加工品も発表されました。

この会議で国家林業規格のザクロが発表され、苗木栽培、生果の等級分け、果樹園管理、保管・保存に関する統一規則が確立しました。この新基準は、ザクロ産業の標準化と大規模な発展の促進を目的としています。

ソウ荘は「中国ザクロの故郷」として知られています。代表的な農業ブランドとして、ザクロは同市の経済と文化の発展に深く関わっています。近年、同市はザクロ産業を農村振興の重要な推進力と位置付け、第一次産業、第二次産業、第三次産業の一体的な発展を促進しています。この取り組みにより、育種、栽培、加工、販売、そして農業と文化・観光の融合に至るまでの包括的なエコシステムが構築されました。

ソウ荘はザクロ加工能力の向上に向けた取り組みを積極的に進めました。ザクロを原料とした化粧品やザクロの皮から作られた動物用医薬品などの製品が、国内市場の不足分を補っています。「ザクロ＋観光」「ザクロ＋健康」といった新たなビジネスモデルも開発されています。2025年上半期、Guanshi Pomegranate Garden scenic areaは124万人の観光客を迎え、観光収入は1億2000万元に達しました。

現在、ソウ荘のザクロ栽培面積は12万ムー（畝）以上で、年間生産量は1億2000万斤を超えています。同市は食品、飲料、化粧品、手工芸品など、200種類以上のザクロ加工製品を提供しています。2024年、ソウ荘のザクロ産業チェーンの総生産額は48億元に達しました。

ソース：Cyberspace Affairs Office of the CPC Zaozhuang Municipal Committee