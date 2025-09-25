Fruit Attraction 2025、史上最大規模で開催へ





マドリード, 2025年9月25日 /PRNewswire/ -- 9月30日から10月2日まで、IFEMA MADRIDとFEPEXが主催し、アンダルシア州がメインスポンサーを務めるFruit Attractionの第17回が開催されます。世界最大の果物・野菜マーケティングイベントとして確立された本展は、64か国から2,460社（2024年比8.4％増）の出展者が78,000平方メートル以上（前回比10％増）の会場に集結し、150か国から12万人以上の専門家が来場する見込みです。本見本市はビジネス、イノベーション、国際的な発信力の戦略的推進役として位置づけられています 。



Fruit Attractionの概要



Fruit Attraction 2025は大幅に拡大し、IFEMA MADRIDの10ホール（3、4、5、6、7、8、9、10、12、14）を占有します。ホールは地域と業種別に編成され、出展者と来場者の双方の体験を最適化します。

生鮮食品エリアは展示会の約70％を占め、全体構成における戦略的重要性を改めて確立します。補助産業エリアも重要な位置を占め、生鮮食品物流（コールドチェーンソリューションと生鮮食品輸送に特化したスペース）と並んで展開されます。一方、Biotech AttractionやSmart Agroを含むInnova&Techエリアは、2024年比最大31%増と大幅な成長を見せており、業界向けイノベーション、研究、技術開発のハブとしての役割を強化しています。

出展者2,460社のうち、新規企業は323社です。国内出展は展示会の52%を占めています。 スペインの果物・野菜市場における世界的なリーダーシップは、主要生産地域すべてが強力に存在感を示していることに反映されています。 国際的な状況も著しい成長を記録し、1,418社で総占有面積の47％以上を占めています。アルジェリア、エルサルバドル、エチオピア、ジョージア、ハンガリー、マルタ、ヨルダン、モーリシャス、セネガル、セルビア、ウガンダ、ウズベキスタン、ベトナム、ジンバブエの14か国が新たに加わりました。

Fruit Attractionは、国際的な拡大とプロモーションのためのプラットフォームを提供することを目的としています。この観点から、IFEMA MADRIDは農業・漁業・食品省、ICEX、FEPEXと連携し、国際バイヤープログラムを活性化します。67か国から約700名のバイヤー、小売購買責任者、輸入業者、卸売業者を招待し、見本市ビジネスに特別な活気をもたらします。

本年はマレーシアとメキシコをゲスト輸入国として迎え、貿易関係促進のための円卓会議、ガイド付きツアー、B2B商談会など充実したプログラムを実施します。特集商品としてトマトが主役となり、その栄養価、経済的重要性、世界貿易における役割を強調するプログラムが展開されます。

新企画として「オーガニック・ハブ・ツアー」を実施。展示会場内に特別に標識されたルートを設け、有機認証製品を扱う企業の認知度向上を図ります。

Fruit Attraction 2025では充実した活動プログラムを提案します。今回はTimac Agro主催のフルーツフォーラムにおいて、Grape AttractionやBiotech Attractionといった会議が開催されます。さらにBiofruit Congress、Fresh Food Logistics The Summit、その他の興味深い講演など、多様なイベントが予定されています。

通常通り、#alimentosdespañaが後援するFactoría Chefでは、魅力的なライブクッキングセッションを通じて果物と野菜の料理における多様性を紹介します。

さらに、50の製品が集まるThe Innovation Hubは、業界内のイノベーションと新規事業開発に特化したエリアとなります。このエリアでは、業界全体の革新と企業活動を称える旗艦イベントとなったInnovation Hub賞が、本見本市で再び開催されます。

Fruit Attractionでは「ベストスタンド賞」を授与し、創造性、デザイン性、持続可能性への取り組みにおいて見本市で際立った展示スペースを4つのカテゴリーで表彰します：最も独創的、最優秀デザイン、最も持続可能、そして人気投票賞。同様に、第15回APAEジャーナリズム賞とFruit Attraction賞が授与されます。後者は果物・野菜産業を専門とする著名な国際メディアを対象としています。

農業・漁業・食品省の後援を受けるFruit Attraction 2025は、Luis Planas大臣が主宰する開会式を開催します。今大会はアンダルシア自治州がメインスポンサーを務め、ムルシア州、Veganic Nature、Agrobank、Timac Agro、Únikas、MSCがパートナーとして参画します。

Fruit Attractionの連絡先：

Elena Valera

evalera@ifema.es

