【10月1日(水)】SHOGUN BURGER × “イタリアチーズの王様”パルミジャーノ・レッジャーノ　ローンチパーティー開催

株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市、代表：本田大輝）が展開する「SHOGUN BURGER」は、2025年10月1日（水）19:30～21:00に、SHOGUN BURGER東急歌舞伎町タワー店にて「パルミジャーノ・レッジャーノ」コラボレーションによるローンチパーティーを開催いたします。

このたび“イタリアチーズの王様”と称され、1000年以上の歴史を誇る本物のパルミジャーノ・レッジャーノの魅力を世界に広める活動の一環として、約40kgもあるパルミジャーノ・レッジャーノをまるごと一玉を使った特別な演出します。

■「パルミジャーノ・レッジャーノ」について

1000年の歴史を誇る「イタリアチーズの王様」とも呼ばれるパルミジャーノ・レッジャーノ。

イタリア北部の限られた地域でのみ生産され、DOP（原産地呼称保護）認定を受けたものだけがその名を名乗ることができます。

生乳・塩・酵素のみを原料に12～48ヶ月以上熟成させることで生まれる、ナッツのような香りとコク深い旨み。

厳格な製造基準のもと守られ続けてきた伝統の味わいは、まさに唯一無二。

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/parmigianoreggiano.jp?igshhttps://www.instagram.com/parmigianoreggiano.jp?igsh=aGh0OWE0b3J1NTJ6=aGh0OWE0b3J1NTJ6)

■イベント内容

ローデットフライ

職人によるアーモンドナイフを使ったパルミジャーノ・レッジャーノを「割る」パフォーマンスをご覧いただき、産地と同じランブルスコのウェルカムドリンクとともに贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

当日は、パルミジャーノ・レッジャーノをたっぷり削りかけたローデットフライや割たての芳醇なチーズを提供するほか、SHOGUN BURGERの人気メニューを特別仕様にしたバーガーもご用意しております。

さらに、DJタイムもあり、音楽とともにチーズとバーガーの共演を五感で堪能いただけます。

■ローンチパーティー概要

日時：2025年10月1日（水）19:30～21:00

※チーズカットは、19時半～20時の時間で予定しております

場所：SHOGUN BURGER 東急歌舞伎町タワー店

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー1階

参加：事前招待制（30～40名様を予定）

■10月限定『山盛りきのこバーガー 雪山バージョン』のご紹介

毎年秋に大好評をいただいている『山盛りきのこバーガー』が、今年もSHOGUN BURGER全店舗（※沖縄店を除く）で販売決定。

海外でも注目されている“きのこ”の旨みと香りを、贅沢に山盛りトッピング。

ジューシーな和牛パティに和のテイストを重ね、旨みの相乗効果を楽しめる特製バーガーです。

さらに今年は、「イタリアチーズの王様」パルミジャーノ・レッジャーノを雪のようにふんだんに削りかけ、濃厚なコクと芳醇な香りをプラス。七味のピリッとしたアクセントが後を引き、一口食べればもう止まらない--。

ゴージャスでクセになる、冬にぴったりの「山盛りきのこバーガー 雪山バージョン」をぜひご堪能ください。

※掲載写真は9月限定メニュー「月見バーガー」です。実際の提供商品とは異なりますパルミジャーノ・レッジャーノ削りかけサービス

10月も引き続き全国のSHOGUN BURGER各店（※沖縄店除く）で〈パルミジャーノ・レッジャーノ削りかけサービス〉を実施します。追加300円でバーガーやサイドに好きなだけチーズを削りかけ。「ストップ！」の合図まで続く芳醇な香りとコク、目の前で仕上がるライブ感を、ぜひこの秋お楽しみください。

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位に輝きました。さらに、2024年には上海、今年8月にバンコクに出展し、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。



富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。



■店舗詳細

・直営店舗

富山店、新宿総本店、町田店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店の11店舗。

・フランチャイズ加盟店舗

秋葉原店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかのもり店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、浅草店、SUSUKINO店、上海店、バンコク店の10店舗。

店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)

■各SNSのご案内

公式Instagram▶https://www.instagram.com/shogunburger

公式X▶https://x.com/shogunburger

公式TikTok▶https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

本社:富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者:代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP:https://ganesha-inc.net/

事業内容:飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業