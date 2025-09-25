日本のサイバーセキュリティ市場規模・シェア・成長要因および将来展望（2035年）
KD Market Insightsは、市場調査サーベイレポート『日本サイバーセキュリティ市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲は、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、GTM（市場参入）戦略の理解を行っています。
日本のサイバーセキュリティ市場は、2035年末までに63億米ドルの 規模に成長する見込み。2024年の市場規模は12億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率12.6％で拡大する見込み。
日本サイバーセキュリティ市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のサイバーセキュリティ市場は、クラウドコンピューティング、5G、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）といった新技術の導入とデジタルインフラ強化に伴い、ますます重要性を増しています。世界有数の先進経済国である日本は、同時にサイバー脅威に最もさらされやすい国のひとつでもあります。重要インフラ、金融サービス、政府システム、企業を標的としたサイバー攻撃の増加が、サイバーセキュリティソリューションの需要を高めています。
国際的なスポーツ大会、Eコマースの拡大、「デジタル庁」によるデジタルトランスフォーメーション推進戦略などのイベントや施策は、強固なサイバーセキュリティ基盤の必要性を一層浮き彫りにしています。企業や政府機関は、データ保護、法規制遵守、事業継続を確保するために積極的に投資しています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域のサイバーセキュリティ市場において重要なシェアを占めています。先進的な技術導入と厳格なコンプライアンス・データ保護への注力により、エンドポイントセキュリティ、クラウドセキュリティ、ネットワーク防御、アイデンティティ・アクセス管理の需要が強まっています。
大企業が主要導入者であり、特に金融、通信、重要インフラ分野での採用が進んでいますが、中小企業（SME）もサイバー攻撃の標的となりつつあり、手頃で拡張可能なソリューションへの投資を拡大しています。クラウドセキュリティやマネージドセキュリティサービスは、デジタルファーストのビジネスモデル移行に伴い急成長しています。
成長要因
サイバー脅威の増加 ― ランサムウェア、フィッシング、国家支援型攻撃の増加。
デジタルトランスフォーメーション ― クラウド、IoT、5G導入に伴うセキュリティ強化需要。
規制環境 ― 日本の厳格なデータ保護法やGDPRなど国際基準による導入促進。
Eコマースとオンライン決済の成長 ― 不正検知や安全な決済システムへの需要増。
リモート・ハイブリッドワーク ― リモート端末やクラウドワークフローの保護が必要。
政府の取り組み ― サイバーセキュリティ戦略や国家防衛インフラへの投資。
