2025年10月17日（金）開催！Sports Design Competition 横浜校内予選大会【横浜リゾート＆スポーツ専門学校】
学校法人三幸学園 横浜リゾート＆スポーツ専門学校（以下、横浜リゾスポ）では、2025年10月17日（金）に神奈川公会堂にて「Sports Design Competition（以下：SDC）横浜校内予選大会」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330467&id=bodyimage1】
SDCは、リゾスポでの学びを通して得たスポーツ・ヘルスケア・ビジネスに関する「知識」「技術」「実践力」「気づき」「魅力」を他者に披露し、自身のキャリア形成につなげていくリゾート＆スポーツ専門学校オリジナルの行事です。授業内予選を勝ち抜いた学生が出場し、横浜校の頂点を目指します。
予選大会内容
【第一部】各学科コース発表
グループエクササイズ、トレーニング指導、テーピングなど、日々の学びの習熟度を図る発表を行います。授業内予選を勝ち抜いた選手が、横浜校ナンバーワンの座を競います。
【第二部】No.1BODY決定戦
横浜校発祥で第8回を迎える歴史あるボディメイクコンテスト。肉体の美しさのために努力を重ねてきた選手が出場します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330467&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330467&id=bodyimage3】
本年度は8社の企業様よりご協賛をいただき、学生たちの挑戦を力強く支えていただいております。
なお、大会優勝者は2025年12月11日（木）に代々木第二体育館で開催される全国大会へ出場いたします。ぜひ、学生たちへのあたたかいご声援をお願いいたします。
予選大会 開催概要
名称：Sports Design Competition 横浜校内予選大会
日程：2025年10月17日（金）
会場：神奈川公会堂（神奈川県横浜市）
本件に関するお問い合わせ先
横浜リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
担当：大川 澪
E-mail：okawa-mio@sanko.ac.jp
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
配信元企業：学校法人三幸学園
