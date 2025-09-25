≪地域連携プロジェクト≫10月26日開催 イオンスタイル東神奈川のハロウィンイベントに三幸学園の専門学校・通信制高校が参加【三幸学園 横浜地区】
三幸学園が横浜地区に展開する5つの専門学校（横浜医療秘書専門学校・横浜リゾート&スポーツ専門学校・横浜ビューティーアート専門学校・横浜こども専門学校・横浜ウェディング＆ブライダル専門学校）と4つの通信制高校（飛鳥未来高等学校 横浜キャンパス・横浜関内キャンパス、飛鳥未来きぼう高等学校 横浜みなとみらいキャンパス・ 川崎キャンパス）は、2025年10月26日（日）にイオンスタイル東神奈川で開催されるハロウィンイベントに参加いたします。
本イベントは、地域の皆さまと直接交流を深めることを目的に毎年実施されており、昨年は約440名の地域の方々にご来場いただき、大盛況となりました。今年もハロウィンの雰囲気を楽しみながら、幅広い世代の方々が参加できる交流の場を提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330463&id=bodyimage1】
概要
日程：2025年10月26日（日）
場所：イオンスタイル東神奈川
所在地： 〒221-0821 神奈川県横浜市神奈川区富家町１
時間：（1）9:30～12:00 （2）13:00～15:30（2クール制）
内容：体験ブース・パレード
・ハロウィンボディジュエリー
・ハロウィンパレード（お菓子配布・ビンゴ大会）
・ハロウィンお面づくり
・ボディペイント
・ストレッチケアブース
・太鼓披露
・歯磨き教室
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330463&id=bodyimage2】
【参加校】
横浜医療秘書専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/
横浜リゾート&スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
横浜こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/
横浜ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-bridal/
飛鳥未来高等学校 横浜キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/yokohama/
飛鳥未来高等学校 横浜関内キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/kannai/
飛鳥未来きぼう高等学校 横浜みなとみらいキャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kibou/yokohama/
飛鳥未来きぼう高等学校 川崎キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kibou/kawasaki/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330463&id=bodyimage3】
今後の展望
本学園では、地域の方々と学生が交流できる機会を今後も積極的に設けてまいります。学びの場を地域へ広げることで、学生自身の成長に加え、地域社会の活性化にもつなげていきたいと考えております。
法人概要
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
本件に関する問い合わせ先
飛鳥未来高等学校 横浜キャンパス
担当：酒井 元希
E-mail：sakai-motoki@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ