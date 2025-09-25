伝統工芸×モダンデザイン 金沢箔の千筋酒器セットが贈答品に最適
日本が誇る伝統工芸「金沢箔」を用いた《千筋 酒器セット》が登場しました。金沢箔は、400年以上の歴史を持ち、その精緻で華やかな輝きから、国内外で高く評価され続けています。本商品は、その金沢箔を職人が一つひとつ丹念に施し、千筋模様の繊細な意匠を表現。漆黒の地に浮かび上がる金箔の流麗な輝きは、まるで光の筋が幾重にも重なり合うかのような気品を放ちます。
セットには酒器と盃が揃い、ご家庭での晩酌はもちろん、特別な方との祝席や海外からのお客様のおもてなしにもふさわしい仕様です。金沢箔ならではの優美なデザインは、伝統を受け継ぎながらもモダンな感性を兼ね備え、インテリアとしても存在感を発揮。還暦や退職祝い、法人向けギフトなど、大切な節目の贈り物としても喜ばれる逸品です。
世界に誇る日本の美と技を体感できる【金沢箔 千筋 酒器セット】。一献を傾けるひとときに、華やかさと格調を添えてくれる至高の工芸品です。
【金沢箔】千筋 酒器セット
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a241-03035/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330461&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
