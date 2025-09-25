ヘアログ、地図上で人気美容室が探せる新機能「地図検索」をリリース！
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2025年9月25日、地図上で人気美容室を探せる新機能「地図検索」をリリースしました。
■ リリースの背景
これまでヘアログでは、美容室情報を一覧ページにランキング形式で掲載していましたが、ユーザーは住所（文字情報）から位置関係を把握する必要がありました。地図で確認する際には、各店舗ページへ遷移する手間がありました。
この課題を解決するため、今回「地図検索」機能を開発。ユーザーは現在地や任意のエリアの地図から、周辺の美容室を評価（点数）やカット価格と共に簡単に探せるようになりました。
■地図検索の特徴
・現在地から周辺の美容室を探せる
地図を移動・ズームすることで、その地点周辺の美容室を再検索可能。地図右下の「現在地ボタン」で現在地に移動できます。
・地図上で評価（点数）がひと目で分かる
地図上のマーカーに美容室の評価（点数）が表示されるため、位置関係と評価を同時に確認できます。
・スムーズに店舗詳細や予約まで進める
マーカーをタップすると店舗名、写真、住所、口コミ数、カット価格などの基本情報が表示されます。店名をクリックすると店舗ページに移動し、詳細確認から予約までスムーズに行えます。
URL：https://hairlog.jp/salons/map
■ヘアログについて
ヘアログは「美容室選びを失敗しないために、みんなで助け合う」をコンセプトにした美容室口コミサイトです。全国の美容室を掲載し、口コミによる評価順ランキングや、高級順ランキングからおすすめの美容室を探せます。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）をはじめ、美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
株式会社ノーマリズム

