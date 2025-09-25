名古屋圏の“週末ショートトリップ”に最適な複合型リゾート『CROCE RESORT』、9月25日リニューアルオープン。豊かな自然とグランピング×キャンプ×カフェで癒しの休日を

株式会社CROCE&Co.

アウトドア事業や店舗プロデュースを展開する株式会社CROCE&Co.（所在地：愛知県名古屋市）は、岐阜県東白川村で運営していたアウトドア施設「グランピークス」をリニューアルし、グランピング・キャンプ・カフェを融合した複合型リゾート『CROCE RESORT（クローチェ・リゾート）』として2025年9月25日にリニューアルオープンいたします。

リニューアルにより、グランピング施設のドームテントをテーマ別にデザインし、四季の景色を楽しむ開放的な空間で、ゆったりとした癒しの時間を過ごしていただけます。

名古屋から車で約2時間という好アクセスながら、日常を忘れさせる雄大な自然に囲まれた施設であり、週末の小旅行に最適な「別世界のリゾート」として、東海エリアの新名所を目指してまいります。



▼『CROCE RESORT』公式サイト：https://www.croce-resort.com/

リニューアルの背景

従来、当社が展開していたグランピング施設と、名古屋からの来訪者が多いカフェ「CROCE season2」は、利用するお客様の層が非常に近いものでした。アウトドアを楽しみながら上質な食事やカフェ空間を求める方々に、より分かりやすく一貫した魅力を伝えたい――。そうした思いから「CROCE」のブランドを統合し、宿泊・体験・食をワンストップで楽しめる複合型リゾートへと進化させました。



今回のリニューアルは、単なる施設刷新ではなく、「自然体験×食体験」を一体で提供することで、訪れる方々のライフスタイルに寄り添いながら、地域観光の新たな拠点としての役割を担うことを目指しています。

複合型リゾート『CROCE RESORT』とは？

『CROCE RESORT』は、名古屋から車で約2時間、岐阜県東白川村の大自然を舞台に誕生する複合型リゾートです。旧「グランピークス」をリニューアルし、

下記の3施設を『CROCE RESORT』のブランドに統合しました。

・ テーマ別デザインのグランピング「CROCEグランピング」

・満天の星を望む「星降る丘キャンプ場」

・人気のカフェ「CROCE season2」



今回のリニューアルにより、アウトドアの楽しみと都市的な快適さを両立した“週末ショートトリップ”に最適な拠点として生まれ変わります。

自然をテーマにしたグランピング体験「CROCEグランピング」

全棟を「大地」「星」「花」「陽」「森」「山」といった自然をテーマにデザインし、それぞれ異なる世界観を演出。非日常的な宿泊体験を提供します。

“日常からの脱出”を叶える「星降る丘キャンプ場」

東白川村の澄んだ空気と標高の高い立地を活かしたキャンプエリア。肉眼で天の川や流れ星を観測できる星空は圧巻です。焚き火やアウトドア料理を囲んで過ごす時間は、都市の喧騒を忘れさせてくれます。

癒しのカフェ『CROCE season2』

名古屋からも多くの来店者が訪れる人気カフェ「CROCE season2」が併設。四季の景色を望む開放的な空間で、こだわりのコーヒーや名物のサイコロ食パン、ベーグル、フレンチトーストなどに加え、季節ごとにメニューが変わる美味しい食事を楽しめます。宿泊者だけでなく日帰り利用者も気軽に立ち寄れる癒しの場です。

施設での過ごし方（一例）

午前：カフェでモーニング → 午後：キャンプ体験やサウナ → 夜：焚き火や星空観察 → 翌朝：大自然を感じながら朝食、など。



一泊二日のショートトリップで心と体をリフレッシュする過ごし方をご提案します。

地方創生と観光拠点としての役割

株式会社CROCE&Co.は東白川村と提携し、『CROCE RESORT』を通じて、地域の雇用創出や観光誘致を行っております。今後も村の自然や文化を発信し、都市と地域をつなぐ新たな観光拠点を目指します。

施設概要

- ブランド名：CROCE RESORT（クローチェ・リゾート）

- 所在地：〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土606

- アクセス：名古屋市内から車で約2時間／中央自動車道「中津川IC」より約50分

東海環状自動車道「美濃加茂IC」より約60分



- 公式サイト：https://www.croce-resort.com/

- CROCEグランピング：https://www.croce-glamping.com/

- 星降る丘キャンプ場：https://www.hoshifuruoka.camp/

- CROCE season2：https://cafecroce.com/shop/season2/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社CROCE&Co. 広報担当：佐藤 行信

TEL：052-211-7899

Mail：inquires.form@granpeaks.com