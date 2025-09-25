株式会社EAGLE（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：池原 恭兵）が展開するスマホ・iPhoneの修理・販売「イケモバ」は、2025年10月1日（水）よりiPhone修理サービスの対象機種を拡大いたしました。





https://ike-moba-repair.com/

高品質パーツによる安定したiPhone修理品質

イケモバでは耐久性・表示品質・タッチ感度などを重視した高品質パーツを採用。さらに、独自の仕入れルートを活かして高品質と価格抑制の両立を実現しています。

沖縄でiPhone修理をお探しのお客様に、画面修理やバッテリー交換など幅広いニーズに対応。特に那覇市や浦添市を中心に「スマホ修理といえばイケモバ」と選ばれています。

9/19に発売されたiPhone17やiPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max、iPhone Air など最新機種の修理にも順次対応予定で、地域の皆さまに常に最新のiPhone修理サービスを提供いたします。

最長「永久保証」などアフターサポートも充実

修理後の不安を軽減するため、対象修理には最長「永久保証」を付帯（適用条件あり）。操作方法や設定など小さなご相談にもスタッフが丁寧に対応し、修理後も安心してお使いいただける環境を整えています。

また、同時に2箇所以上の修理をご依頼の際には、割引料金でご利用いただけます。

iPhone修理後も安心して利用いただけるよう、那覇・沖縄市・浦添・石垣・宮古島など沖縄全域で同一水準のサポートを提供しています。

中古端末販売・買取との連携も

イケモバで販売している端末は、すべてバッテリーを新品に交換済み。中古スマートフォンで懸念されているバッテリー劣化の不安を解消し、快適にご利用いただけます。

また、端末購入時には無償でデータ移行サポートも行なっており、修理とあわせて利用いただくことでスムーズに機種変更が可能です。

新たに16 シリーズの修理に対応！ 10月1日（水）～



修理サービス対応機種一覧



計38機種に対応、既存修理のサービス料金値下げも

この度、以下の4製品が新たにiPhone修理対応機種へ加わりました。

・iPhone 16

・iPhone 16 plus

・iPhone 16 Pro

・iPhone 16 Promax

既存34機種を含めた計38機種でiPhone修理サービスをご利用いただけます。

また、この度の新機種サービス開始に伴い、既存機種のiPhone修理サービス料金を一部改定いたしました。これまでの修理サービスを、これからもよりリーズナブルにご利用いただけます。



修理サービス料金一覧(一部)



修理サービス料金（追加機種）

・上記料金は2025年9月23日現在のものです。今後、市場状況などにより変更される場合がございます。

・修理所要時間は目安です。実際の時間は店舗の混雑状況等によって変動いたします。

・記載料金はすべて税込表記です。

イケモバは、今後もより多くのお客様に信頼され、選ばれるお店に向けて改善に尽力してまいります。

イケモバについて



イケモバ ロゴ



イケモバは、沖縄県内4店舗（那覇・浦添・宮古島・石垣）で展開するiPhone修理・スマホ修理専門店です。累計修理実績50,000台突破、年間5,000台以上の修理に対応。地域最安値水準 × 高品質パーツ × 最長「永久保証」を軸に、那覇店をはじめ沖縄全域で「最も信頼され選ばれる」スマホのパートナーを目指しています。

那覇でスマホ修理を検討している方をはじめ、沖縄でiPhone修理をお探し多くのお客様に選ばれています。

iPhone16シリーズを含め、沖縄で最速・最安水準の修理サービスを提供しています。画面交換からバッテリー交換、データを守る基板修理まで幅広く対応可能です。

今後は離島を含む対応エリアの拡大も予定しています。

【他社商標に関する表示】

本プレスリリース内に記載されている会社名およびブランド、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

・iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。