多発性硬化症/視神経脊髄炎の患者団体と医療介護福祉事業者が病と共に生きることについて考えるイベントを共同開催

opsol株式会社大阪MS/NMOコムラードwebサイトよりopsol株式会社webサイトより

難病患者団体である大阪MS/NMOコムラード（大阪府）とopsol株式会社（本社：三重県伊勢市、代表：鈴木 征浩）は、約1,000人と日本で最大数の多発性硬化症の患者の治療に関わっている医師・斎田孝彦氏などをゲストに迎え、病と共に生きることについて考えるイベント『“知り添う”ことから始まる未来 ～病を知り、病に添う～』を、2025年12月13日（土）、東大阪市文化創造館にて、参加費無料で開催いたします。

【Webページ】https://opsol.co.jp/news/p613/

医師・斎田孝彦氏による講演と患者団体代表者を交えたシンポジウムとの2部構成【取材歓迎】

大阪MS/NMOコムラードは、指定難病である多発性硬化症/視神経脊髄炎の患者団体として、患者ご本人様及びご家族様を支援する活動を、長きにわたり積極的に行って参りました。

また、opsol株式会社は、多発性硬化症を含む複数の難病を「重点対応疾病」と独自に定義し積極的に受け入れる高齢者住宅・有料老人ホーム『パリアティブケアホーム』や、『訪問看護ステーションパリアティブケアナース』を、大阪府を中心に複数展開し、地域社会に貢献させていただくために活動して参りました。

その2つの団体・企業が、多発性硬化症/視神経脊髄炎という疾患をより多くの方に知っていただき、また、治療の難しい病気（病）をお持ちの方であっても、病を理解し、“病に添う”ことにより、前向きに未来を考えていただきたい、という想いを込めて、当イベントの開催を企画いたしました。

当日は、医師・斎田孝彦氏による講演と、大阪MS/NMOコムラード代表である鈴木繁氏を中心としたシンポジストが集うシンポジウムとの、2部構成にてお送りいたします。【当日取材歓迎いたします】

【開催概要】

イベント名称：『“知り添う”ことから始まる未来 ～病を知り、病に添う～』

開催日程：2025年12月13日（土）13：00から16：00（開場12：30）

開催場所：東大阪市文化創造館 創造支援室C1＋C2（住所：大阪府東大阪市御厨南2－3－4）

定員：120名

参加費：無料

講師・シンポジスト プロフィール

・講演講師 斎田 孝彦（さいだ たかひこ）

入野医院「関西多発性硬化症センター」所長、医師

・シンポジスト 鈴木 繁（すずき しげる）

難病患者団体・大阪MS/NMOコムラード代表、い～ち・あざーネットワーク代表、多発性硬化症患者

・シンポジスト 田村 雅幸（たむら まさゆき）

精神保健福祉総合研究所所長、大阪メトロ「こころの健康づくり専門スタッフ」、公認心理師

・シンポジスト木下 通理（きのした みちたか）

京都大学大学院医学研究科、京都大学iPS細胞研究所（CiRA）博士課程大学院生

・シンポジスト 高瀬 直之（たかせ なおゆき）

opsol株式会社医療介護事業部事業所運営課長、訪問看護ステーションパリアティブケアナース統括、看護師

opsol株式会社について

2005年の創業から医療・介護・福祉事業を中心としたサービスを提供。充実した医療対応が可能な高齢者住宅事業、在宅ケア事業、高齢者・ケア住宅紹介事業、出版事業など行っており、現場で生まれたニーズやアイデアを汲み取って新たな取り組みに挑戦し、最適解を具現化することを目指し続けています。

【会社概要】

社名 ： opsol株式会社（オプソル）

本社所在地 ： 三重県伊勢市小俣町元町623番1

大阪本社 ： 大阪府大阪市中央区谷町3丁目2-11 FLAGSビル3階

代表取締役社長 ： 鈴木 征浩

事業内容 ： 高齢者向け住宅・有料老人ホーム「パリアティブケアホーム」および「パリアティブケアホームスタイルプラス」、訪問看護、訪問介護、通所介護、居宅介護支援の事業所の運営、「opsol高齢者・ケア住宅紹介サービス」の運営、出版・制作事業「opsol book」の運営

創業： 2005年9月

webサイト：https://opsol.co.jp/

問い合わせ先

プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先：opsol株式会社 人事総務部

TEL : 0596-21-0007

e-mail : pr@opsol.co.jp