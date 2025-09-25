「りんくうアイスパーク芝生広場」にはたらく車が大集合！

写真拡大 (全20枚)

2025年9月吉日

報道関係各位

 

りんくうパピリオ総合管理共同企業体

りんくう くるま フェスタ事務局

 

 

「りんくうアイスパーク芝生広場」にはたらく車が大集合！ 消防車やパトカーと写真を撮ったり、ステージのジャンケン大会でお菓子をゲット！ 家族で楽しめる2日間です！ （曜日によりコンテンツが一部変わります）

 

【開催概要】

■開催日時　2025年10月4日（土）・5日（日）、10:00～17:00

■開催場所　りんくうアイスパーク芝生広場

■主　催　　りんくうパピリオ総合管理共同企業体

■後　援　　泉佐野市泉佐野市教育委員会

■入場料　　無料

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

《10月4日(土)》

■ＪＲＡ　　　　ふれあい広場（ポニーとふれあい）：①13：00～、②15：00～　各回30分

■はたらく車　　○コベルコ建機（ショベルカー、塗り絵コーナー）

　　　　　　　　○泉佐野消防署（救助工作車、水難救助車）

　　　　　　　　○大阪府泉佐野警察署

　　　　　　　　　(青バイ-13時～14時・白バイ-10時～12時、ミニパトカー10時～14時)

　　　　　　　　○防衛省 自衛隊大阪地方協力本部 パジェロ（10時～14時まで）

　　　　　　　　○ネクスコ西日本（道路巡回車、標識車、ロボコーン、高所作業車）

■ステージ　　　○ちびっ子じゃんけん大会

■キッチンカー　ハンバーガー、海鮮天ぷら、海鮮丼、たこ焼き、から揚げ、チュロスなど

《10月5日(日)》

■はたらく車　　○コベルコ建機（ショベルカー、塗り絵コーナー）

　　　　　　　　○泉佐野消防署（救助工作車、水難救助車）

　　　　　　　　○ネクスコ西日本（道路巡回車、標識車、ロボコーン、高所作業車）

■ステージ　　　○ちびっ子じゃんけん大会

　　　　　　　　○和太鼓・ハワイアンフラ・よさこい踊り

■キッチンカー　ハンバーガー、海鮮天ぷら、海鮮丼、たこ焼き、から揚げ、チュロスなど

 

 

 

■アクセス


電車でお越しの方

・南海空港線「りんくうタウン駅」下車、1番出口より徒歩約3分

・JR関西空港線「りんくうタウン駅」下車、1番出口より徒歩約3分

お車でお越しの方

・阪神高速湾岸線「泉佐野南出口」から約5分

・関西空港自動車道「泉佐野IC」から約5分

近隣の有料駐車場をご利用ください。

 

10/5（日）ステージイベント

◆和太鼓クラブ泉州雅

 

 

■フラナ レイアロハ

 

 

■よさこい

①ゑぇじゃないか祭り公式キッズチーム　daisy　②貝塚よさこい舞人　③彩鳴　④笑舞翔華

⑤心蕾万笑　⑥泉州ソーリャ踊り子隊　⑦12Twel舞　⑧夢舞隊　＆よさこい演舞+大旗の共演+総踊り

 

 

本件に関するお問い合わせ先　　

(株)アプリ内　りんくう くるま フェスタ事務局（平日10:00～18:00）  担当：植北・佐藤

TEL：06-6208-3456

 

※写真・画像等提供のご希望、当日の取材依頼は上記事務局担当者までご連絡くださいませ。