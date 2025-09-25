「りんくうアイスパーク芝生広場」にはたらく車が大集合！
「りんくうアイスパーク芝生広場」にはたらく車が大集合！ 消防車やパトカーと写真を撮ったり、ステージのジャンケン大会でお菓子をゲット！ 家族で楽しめる2日間です！ （曜日によりコンテンツが一部変わります）
【開催概要】
■開催日時 2025年10月4日（土）・5日（日）、10:00～17:00
■開催場所 りんくうアイスパーク芝生広場
■主 催 りんくうパピリオ総合管理共同企業体
■後 援 泉佐野市、泉佐野市教育委員会
■入場料 無料
《10月4日(土)》
■ＪＲＡ ふれあい広場（ポニーとふれあい）：①13：00～、②15：00～ 各回30分
■はたらく車 ○コベルコ建機（ショベルカー、塗り絵コーナー）
○泉佐野消防署（救助工作車、水難救助車）
○大阪府泉佐野警察署
(青バイ-13時～14時・白バイ-10時～12時、ミニパトカー10時～14時)
○防衛省 自衛隊大阪地方協力本部 パジェロ（10時～14時まで）
○ネクスコ西日本（道路巡回車、標識車、ロボコーン、高所作業車）
■ステージ ○ちびっ子じゃんけん大会
■キッチンカー ハンバーガー、海鮮天ぷら、海鮮丼、たこ焼き、から揚げ、チュロスなど
《10月5日(日)》
■はたらく車 ○コベルコ建機（ショベルカー、塗り絵コーナー）
○泉佐野消防署（救助工作車、水難救助車）
○ネクスコ西日本（道路巡回車、標識車、ロボコーン、高所作業車）
■ステージ ○ちびっ子じゃんけん大会
○和太鼓・ハワイアンフラ・よさこい踊り
■キッチンカー ハンバーガー、海鮮天ぷら、海鮮丼、たこ焼き、から揚げ、チュロスなど
■アクセス
電車でお越しの方
・南海空港線「りんくうタウン駅」下車、1番出口より徒歩約3分
・JR関西空港線「りんくうタウン駅」下車、1番出口より徒歩約3分
お車でお越しの方
・阪神高速湾岸線「泉佐野南出口」から約5分
・関西空港自動車道「泉佐野IC」から約5分
近隣の有料駐車場をご利用ください。
■10/5（日）ステージイベント
◆和太鼓クラブ泉州雅
■フラナ レイアロハ
■よさこい
①ゑぇじゃないか祭り公式キッズチーム daisy ②貝塚よさこい舞人 ③彩鳴 ④笑舞翔華
⑤心蕾万笑 ⑥泉州ソーリャ踊り子隊 ⑦12Twel舞 ⑧夢舞隊 ＆よさこい演舞+大旗の共演+総踊り
