【キル フェ ボン】ハロウィンを盛り上げるかぼちゃが主役の限定タルトや焼き菓子が登場！「Happy Halloween」







「かぼちゃパウンドのバトン」発売価格：1本 \297/ 3本セット \1,009発売期間：10/1(水)～※無くなり次第終了発売店舗：キル フェ ボン全12店舗/WEBストアかぼちゃのパウンド生地の中に甘く煮たかぼちゃの角切りが入っています。かぼちゃのやさしい甘みとバターいっぱいのしっとりとしたパウンドバトンです。かぼちゃのパウンドバトンと人気のフレーバーを詰め合わせた3本セットが季節限定で登場です。※WEBストアでの単品販売はございません。～キル フェ ボンについて～「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。