こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】ハロウィンを盛り上げるかぼちゃが主役の限定タルトや焼き菓子が登場！「Happy Halloween」
発売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」にて、ハロウィンシーズンの新作タルトを2025年10月1日(水)～10月31日(金)まで期間限定で発売いたします。
今年の新作は秋の実りを象徴するかぼちゃを主役にした新作「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト」です。
また、見た目も味わいもまさにかぼちゃそのものの「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃタルト」や、10/1(水)より販売開始となる焼き菓子「かぼちゃパウンドのバトン」などハロウィン気分をたっぷりと味わえるラインナップです。
～ハロウィン限定の新作タルトのこだわりポイント～
１. 北海道みよい農園“くりりん”かぼちゃを使用
こだわりの栽培方法で、ホクホクとした食感と栗のような甘みが特長のくりりんかぼちゃをペーストやクリームに合わせました。
２. かぼちゃ畑をイメージしたデザイン
大小さまざまなかぼちゃをクリームで絞り、タルト一面をかぼちゃ畑に。目でも愉しめるワクワク感満載のハロウィン限定タルトです。
３. キルフェボン自慢のくりりんかぼちゃペースト
時間をかけて丁寧に作り上げた、くりりんかぼちゃのペーストをたっぷりと使用しています。
～商品概要～
新作「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト」
発売価格：piece\896 / whole (25cm) \8,964
発売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
関連URL：https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_happy_halloween.php
やさしい甘さのくりりんかぼちゃペーストとチョコレートスフレをじっくりと焼き上げ、くりりんかぼちゃのクリームをかぼちゃに見立てて絞りました。アーモンドの食感とふんわり香るシナモンシュガーがアクセントです。大小さまざまなかぼちゃが並ぶ「かぼちゃ畑」がテーマ、ハロウィンシーズンにぴったりのタルトに仕立てました。
「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃタルト」
発売価格：piece\1,090 / whole (21cm) \8,726
発売期間：10/25(土)～10/31(金)
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
栗のような甘みの“くりりん”かぼちゃで作ったタルトです。滋味深い味わいのかぼちゃで、しっとりとしたスフレを焼き上げました。大納言小豆の食感がアクセントになっています。たっぷりのクリームでかぼちゃをまるごとかたどった、見た目も楽しいタルトです。
※仕上げに使用しているかぼちゃパウダーは北海道産です。
「カボチャのタルト」
発売価格：piece\799 / whole (21cm) \6,393
発売期間：10/1(水)～10/15(水)※関東5店舗は10/2(木)からの販売予定
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
栗のような甘みのかぼちゃプリンにふわふわのメレンゲをのせ、香ばしい焦げ目をつけたタルトです。キャラメルとシナモンがアクセントです。
「カボチャのブリュレ」
発売価格：piece\1,090 / whole (21cm) \8,726
発売期間：10/17(金)～10/31(金)
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
サクッとしたタルト生地に口どけの良いまろやかなカボチャクリームと、ソテーしたカボチャをのせました。優しい味をお楽しみください。
「かぼちゃパウンドのバトン」
発売価格：1本 \297/ 3本セット \1,009
発売期間：10/1(水)～※無くなり次第終了
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗/WEBストア
かぼちゃのパウンド生地の中に甘く煮たかぼちゃの角切りが入っています。かぼちゃのやさしい甘みとバターいっぱいのしっとりとしたパウンドバトンです。かぼちゃのパウンドバトンと人気のフレーバーを詰め合わせた3本セットが季節限定で登場です。※WEBストアでの単品販売はございません。
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
ハロウィン限定商品について
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_happy_halloween.php
WEBストア
https://quil-fait-bon.take-eats.jp/
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」にて、ハロウィンシーズンの新作タルトを2025年10月1日(水)～10月31日(金)まで期間限定で発売いたします。
今年の新作は秋の実りを象徴するかぼちゃを主役にした新作「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト」です。
また、見た目も味わいもまさにかぼちゃそのものの「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃタルト」や、10/1(水)より販売開始となる焼き菓子「かぼちゃパウンドのバトン」などハロウィン気分をたっぷりと味わえるラインナップです。
～ハロウィン限定の新作タルトのこだわりポイント～
こだわりの栽培方法で、ホクホクとした食感と栗のような甘みが特長のくりりんかぼちゃをペーストやクリームに合わせました。
２. かぼちゃ畑をイメージしたデザイン
大小さまざまなかぼちゃをクリームで絞り、タルト一面をかぼちゃ畑に。目でも愉しめるワクワク感満載のハロウィン限定タルトです。
３. キルフェボン自慢のくりりんかぼちゃペースト
時間をかけて丁寧に作り上げた、くりりんかぼちゃのペーストをたっぷりと使用しています。
～商品概要～
新作「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃとチョコレートのタルト」
発売価格：piece\896 / whole (25cm) \8,964
発売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
関連URL：https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_happy_halloween.php
やさしい甘さのくりりんかぼちゃペーストとチョコレートスフレをじっくりと焼き上げ、くりりんかぼちゃのクリームをかぼちゃに見立てて絞りました。アーモンドの食感とふんわり香るシナモンシュガーがアクセントです。大小さまざまなかぼちゃが並ぶ「かぼちゃ畑」がテーマ、ハロウィンシーズンにぴったりのタルトに仕立てました。
「北海道みよい農園産 “くりりん”かぼちゃタルト」
発売価格：piece\1,090 / whole (21cm) \8,726
発売期間：10/25(土)～10/31(金)
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
栗のような甘みの“くりりん”かぼちゃで作ったタルトです。滋味深い味わいのかぼちゃで、しっとりとしたスフレを焼き上げました。大納言小豆の食感がアクセントになっています。たっぷりのクリームでかぼちゃをまるごとかたどった、見た目も楽しいタルトです。
※仕上げに使用しているかぼちゃパウダーは北海道産です。
「カボチャのタルト」
発売価格：piece\799 / whole (21cm) \6,393
発売期間：10/1(水)～10/15(水)※関東5店舗は10/2(木)からの販売予定
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
栗のような甘みのかぼちゃプリンにふわふわのメレンゲをのせ、香ばしい焦げ目をつけたタルトです。キャラメルとシナモンがアクセントです。
「カボチャのブリュレ」
発売価格：piece\1,090 / whole (21cm) \8,726
発売期間：10/17(金)～10/31(金)
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗
サクッとしたタルト生地に口どけの良いまろやかなカボチャクリームと、ソテーしたカボチャをのせました。優しい味をお楽しみください。
「かぼちゃパウンドのバトン」
発売価格：1本 \297/ 3本セット \1,009
発売期間：10/1(水)～※無くなり次第終了
発売店舗：キル フェ ボン全12店舗/WEBストア
かぼちゃのパウンド生地の中に甘く煮たかぼちゃの角切りが入っています。かぼちゃのやさしい甘みとバターいっぱいのしっとりとしたパウンドバトンです。かぼちゃのパウンドバトンと人気のフレーバーを詰め合わせた3本セットが季節限定で登場です。※WEBストアでの単品販売はございません。
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
ハロウィン限定商品について
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_happy_halloween.php
WEBストア
https://quil-fait-bon.take-eats.jp/