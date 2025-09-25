株式会社建設技術研究所 国土文化研究所は、10月29日（水）に「物流が止まる日～あなたは生き延びられますか？～」をテーマに、オープンセミナーを開催します。

日本全国で近年自然災害が頻発しています。しかし、災害時に避難所へ避難しても、物流が止まっていたら水や食料などの物資は届きません。本セミナーでは、過去の災害時の物流の事例を元に、緊急支援物資を供給する仕組みや課題を学びます。自治体が果たすべき役割、市民ができる事前準備、そして地域社会の連携の重要性などを共に考え、防災意識を高める場を提供いたします。

開催日時 ：2025年10月29日（水）13:30～16:30（受付開始13:00）

テーマ ：「物流が止まる日～あなたは生き延びられますか？～」

会場 ：日本橋浜町Fタワーホール（東京都中央区日本橋浜町3-22-1）

参加方法 ：会場とオンライン（事前申し込み制）

定員 ：〈会場〉80人、〈オンライン〉500人

参加費 ：無料

申込締切 ：〈会場〉2025年10月27日（月）、〈オンライン〉定員に達し次第

主催 ：株式会社建設技術研究所 国土文化研究所

後援 ：中央区

申し込み ：参加するには、事前登録が必要です。以下のURLの申し込みフォームより必要事項をご入力の上、お申し込み下さい。お申し込みは先着順です。

〈会場〉https://forms.office.com/r/yPUZDJHKej

〈オンライン〉https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rhRO8yYsTs6vzHGR5Lk2PQ#/registration