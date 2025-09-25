生成ＡＩを活用した画像認識による駅係員・乗務員の身だしなみチェックを行う実証実験を１０月１日（水）から実施します！

