【都ホテル 尼崎】「 阪神タイガースOB 鳥谷 敬 ×シークレットゲスト 」クリスマストークショー 開催　　熱狂の一年を締めくくるトークをお見逃しなく！

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 尼崎（所在地：兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番1号）は、2025年12月21日（日）に「阪神タイガースOB 鳥谷 敬 × シークレットゲスト クリスマストークショー」を開催します。





鉄人遊撃手、そして「永遠のキャプテン」と称された阪神タイガースのレジェンド 鳥谷 敬氏を迎え、


当日はシークレットゲストも登場。ここでしか聞けないエピソードを披露します。


輝かしい2025年シーズンの振り返りや、2026年の注目ポイント、さらに現役時代のエピソードについてなど熱く語り合っていただきます。


加えて、Q&Aコーナーやサイン入りグッズが当たる抽選会も予定。ホテル自慢のクリスマスランチブッフェとともに、特別なひとときをお楽しみください。


なお、チケットは2025年10月1日（水）より販売します。



■ 実施概要


【開催日】　　2025年12月21日（日）


【時　間】　　受付 12：00 / ランチブッフェ12：30～13：30 / トークショー13：30～14：30


【会　場】　　3階 鳳凰の間


【料　金】　　SS席\20,000 / S席\16,000 / A席\12,000


　　　　　　　＊SS席は中央1列目、S席が左右1列目または2列目となります。


（座席の指定はできません。）


　　　　　　　＊料金には、ランチブッフェとソフトドリンクが含まれます。


（アルコール類は有料です。）


　　　　　　　＊小学生は各席\2,000引きとなります。



鳥谷 敬　プロフィール


1981年6月26日生まれ、東京都出身。


聖望学園では3年夏に甲子園出場。早大では2年春に東京6大学で3冠王を達成。


2003年に阪神タイガースへ入団し、05年に遊撃手の定位置を獲得。


10～11年には選手会長も務め、主力としてチームを牽引した。


13年にはWBC日本代表として台湾戦で盗塁成功など活躍。


16年には史上4人目となる600試合連続フルイニング出場を達成し、667試合は歴代5位。


17年には三塁手として開幕を迎え、同年プロ通算2000本安打を達成した。


20年に千葉ロッテマリーンズへ移籍し、21年に現役引退。


22年より日刊スポーツ野球評論家として活躍中。




【予約受付開始】


2025年10月1日（水）10：00



【チケット販売先】


イープラス :
https://eplus.jp
チケットぴあ :
https://t.pia.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Pコード：658-455　


ローソンチケット :
https://l-tike.com

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lコード：50270




【ご予約・お問い合わせ】


1階　ブライダルサロン・宴会予約　TEL 06-6488-4777（営業時間　10：00～19：00）　



※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。


※未就学のお子さまはご入場いただけません。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は予めお申し出ください。


※座席の指定はできません。予めご了承ください。


※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。





【＜S席＞クリスマストークショー付き宿泊プラン】

ツイン・ダブル1泊　


お二人様\52,000～　朝食付き


ご予約・お問い合わせ


客室予約TEL 06-6488-3111


（受付時間10：00～18：00）





客室イメージ





都ホテル 尼崎 イメージ


【都ホテル 尼崎】


公式HP　　　　 https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/


公式Instagram　https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/


公式Facebook　 https://www.facebook.com/miyakohotel.amagasaki/