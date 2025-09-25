【都ホテル 尼崎】「 阪神タイガースOB 鳥谷 敬 ×シークレットゲスト 」クリスマストークショー 開催　　熱狂の一年を締めくくるトークをお見逃しなく！

都ホテル 尼崎（所在地：兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番1号）は、2025年12月21日（日）に「阪神タイガースOB 鳥谷 敬 × シークレットゲスト クリスマストークショー」を開催します。

株式会社近鉄・都ホテルズ

鉄人遊撃手、そして「永遠のキャプテン」と称された阪神タイガースのレジェンド 鳥谷 敬氏を迎え、

当日はシークレットゲストも登場。ここでしか聞けないエピソードを披露します。

輝かしい2025年シーズンの振り返りや、2026年の注目ポイント、さらに現役時代のエピソードについてなど熱く語り合っていただきます。

加えて、Q&Aコーナーやサイン入りグッズが当たる抽選会も予定。ホテル自慢のクリスマスランチブッフェとともに、特別なひとときをお楽しみください。

なお、チケットは2025年10月1日（水）より販売します。

■ 実施概要

【開催日】 2025年12月21日（日）

【時 間】 受付 12：00 / ランチブッフェ12：30～13：30 / トークショー13：30～14：30

【会 場】 3階 鳳凰の間

【料 金】 SS席\20,000 / S席\16,000 / A席\12,000

＊SS席は中央1列目、S席が左右1列目または2列目となります。

（座席の指定はできません。）

＊料金には、ランチブッフェとソフトドリンクが含まれます。

（アルコール類は有料です。）

＊小学生は各席\2,000引きとなります。

鳥谷 敬 プロフィール

1981年6月26日生まれ、東京都出身。

聖望学園では3年夏に甲子園出場。早大では2年春に東京6大学で3冠王を達成。

2003年に阪神タイガースへ入団し、05年に遊撃手の定位置を獲得。

10～11年には選手会長も務め、主力としてチームを牽引した。

13年にはWBC日本代表として台湾戦で盗塁成功など活躍。

16年には史上4人目となる600試合連続フルイニング出場を達成し、667試合は歴代5位。

17年には三塁手として開幕を迎え、同年プロ通算2000本安打を達成した。

20年に千葉ロッテマリーンズへ移籍し、21年に現役引退。

22年より日刊スポーツ野球評論家として活躍中。

【予約受付開始】

2025年10月1日（水）10：00

【チケット販売先】

イープラス :https://eplus.jpチケットぴあ :https://t.pia.jp/

Pコード：658-455

ローソンチケット :https://l-tike.com

Lコード：50270

【ご予約・お問い合わせ】

1階 ブライダルサロン・宴会予約 TEL 06-6488-4777（営業時間 10：00～19：00）

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。

※未就学のお子さまはご入場いただけません。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は予めお申し出ください。

※座席の指定はできません。予めご了承ください。

※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。

【＜S席＞クリスマストークショー付き宿泊プラン】

ツイン・ダブル1泊

お二人様\52,000～ 朝食付き

ご予約・お問い合わせ

客室予約TEL 06-6488-3111

（受付時間10：00～18：00）

客室イメージ

都ホテル 尼崎 イメージ

【都ホテル 尼崎】

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/

公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/

公式Facebook https://www.facebook.com/miyakohotel.amagasaki/