アトア飼育員の秘蔵コレクションを見せちゃいます!!実際に触れる「ハンズオン展示」で期間限定公開！

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区新港町、以下「アトア」）では、2025年10月2日(木)より、期間限定でアトア館内GALLERY-探求の回廊-にて「HANDS ON 飼育員の秘蔵コレクションをさわってみよう」を開催します。

ハンズオン展示とは、ただ展示物を見るだけ（ハンズオフ）ではなく、実際に触ること（ハンズオン） でお客様自身の気づき、想像、楽しみなどを通じて生きものへの理解を深めようとする展示方法のこと です。

今回お客様に触っていただく展示物は、脱皮殻や標本などこれまで アトアで飼育してきた生物のアレコレを飼育員が集めてきた秘蔵コ レクションの一部です。 常時３種類を展示しますが、お客様の関心度や展示物の状態によって展示物を変更したいと思っています。ご来館の際に、どんな展示物に 触っていただけるかはお楽しみにしてください。

また、企画展示の開催を記念して10月５日（日）には、トークイ ベントを開催します。今回展示する秘蔵コレクションをどうやって手 に入れたのか、どういった役割があるのか、などを動画や写真を交えて飼育員が解説します。

ウシバナトビエイのはを触っている様子

■展示概要

企画展名：HANDS ON 飼育員の秘蔵コレクションをさわってみよう

開催期間：2025年10月2日（木）～11月30日（日）

開催場所：３階GALLERY 観覧料：無料※別途アトア入場料が必要 展示内容：実際に触っていただける標本等を常時３点展示 *展示物は変わることがあります。

■展示例

【マダラアオジタトカゲの脱皮殻】

２階ELEMENTSにて飼育している マダラアオジタトカゲの脱皮殻。

当館のマダラアオジタトカゲは、２. ３か月に１回程度の頻度で脱皮しており、これまでの脱皮殻を飼育員が大切に保管していました。

マダラアオジタトカゲマダラアオジタトカゲの脱皮殻

【サンゴの骨格標本】

３階GALLERYにて飼育しているサンゴの骨格標本。

サンゴの同定（生きものの名前を突き止めること）をする際には骨格標本を使用して行います。 など…

※展示内容は随時変わる可能性があります。

■トークイベント概要

３階 GALLERYにて展示中のミドリイシサンゴ（骨格標本は別種の可能性があります。）

イベント名：ハンズオン展開催記念トークイベント

開催日程：10月５日（日）

開催時間：15時～

開催場所：３階FOYER

参加費：無料※別途アトア入場料が必要

参加方法：イベント開始時間までに３階FOYER会場までお集まりください

※参加人数多数の場合、混雑回避のため観覧を一時規制させていただく場合があります

内容：飼育員による秘蔵コレクションに関するトーク解説

企画展では展示していない標本等の特別タッチ 等

イベント実施イメージ