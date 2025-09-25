【ＪＲタワーホテル日航札幌】ピンクリボン月間にあわせ使い切りタイプ入浴着を10月1日より無料配布

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ＪＲタワーホテル日航札幌（所在地：北海道札幌市 総支配人 加藤 隆之）では、2025年10月1日（水）～10月31日（金）の「ピンクリボン月間」にあわせ、天然温泉など各種浴槽やサウナを備えるスカイリゾートスパ「プラウブラン」にて、女性スパでご利用いただける使い切りタイプの入浴着「BATHTIME TOPS（バスタイムトップス）」を無料配布いたします。乳がん手術後の方にも安心してご入浴いただける環境づくりを目指します。

入浴着「バスタイムトップス」無料配布特設ブース イメージ

当ホテルでは、2010年よりピンクリボン月間にあわせ、乳がんの早期発見・検診・治療の啓発活動の一環として、ホテルスタッフがピンクリボンバッジを着用してまいりました。本年は活動をさらに広げ、治療後のQuality of Life（クオリティ・オブ・ライフ）向上を目指し、ホテル22階スカイリゾートスパ「プラウブラン」にて、10月1日（水）から使い切りタイプの入浴着「バスタイムトップス」の無料配布を実施いたします。乳がん手術後の方をはじめ、スパを利用されるお客様に寄り添う施設でありたいとの思いから、ご来館のお客様であればご自由に入浴着を手に取れるよう、期間限定の特設ブースを設置いたします。

ご用意する入浴着「バスタイムトップス」は、手術後の傷跡をやさしくカバーし、使いやすさに配慮した使い切りタイプで、浴槽内でも安心してご利用いただけます。同施設には天然温泉をはじめ各種浴槽やサウナを備えており、極上のスパ体験をお楽しみいただけます。手術痕のためご入浴をためらう方や、大切なご家族・ご友人にも安心してご利用いただけるよう、一枚の入浴着を通じてやさしさをお届けするとともに、引き続き乳がん啓発への理解促進に貢献してまいります。

今後もJRタワーホテル日航札幌では、人々の交流の場として、お客様が安心して過ごせる環境づくりを進めるとともに、地域社会とともに健康啓発の輪を広げてまいります。

女性スパ内観（日中）

＜BATHTIME TOPS（バスタイムトップス）について＞

製造元：株式会社ＧＳＩクレオス

特殊な不織布を使用し、身体を洗いやすい仕様の製品（使い切りタイプ）

表側

裏側

横側

【使い切りタイプ入浴着「BATHTIME TOPS（バスタイムトップス）」無料配布概要】

■期間： 2025年10月1日（水）～10月31日（金）

■対象施設： ＪＲタワーホテル日航札幌 22階 スカイリゾートスパ「プラウブラン」

■実施内容：22階エレベーターホールに設置した特設ブースにて、入浴着「バスタイムトップス」を無料配布

■お問い合わせ： TEL 011-251-6366（12:00～23:00 スカイリゾートスパ「プラウブラン」）

■備考：

・スパご利用は18歳以上です。

・入浴着のご利用は女性スパ限定です。

・無料配布の入浴着（上半身用：限定500着）について、なくなり次第終了いたします。

【ピンクリボンバッチ着用について】

2010年より乳がんの早期発見・早期治療啓発活動「ピンクリボン運動」へ参画し、その一環としてピンクリボンバッチを着用することにより、同活動の周知に貢献してきました。バッチ1個当たり500円が、NPO法人 乳房健康研究会に寄付され（購入時）、初年度は210個分、計105,000円を寄付し、これまで計769個を購入しました。

■期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

■対象： ＪＲタワーホテル日航札幌のスタッフ

（調理・客室清掃スタッフを除く）

ピンクリボンバッチ着用イメージ

ＪＲタワーホテル日航札幌

ＪＲ札幌駅直結と抜群のアクセス、北海道有数の高層タワーというロケーションで、美しい眺望に抱かれ「やすらぎと感動」のひとときを過ごせるのが大きな魅力。客室数330室、料飲施設4店、天然温泉スパ、ヘアサロン、エステティックサロン、バンケットルーム3会場。2025年5月31日（土）に開業22周年を迎えました。

住所：札幌市中央区北5条西2丁目5番地

電話：011-251-2222（ホテル代表）