【全40講演無料】病院DX・診療報酬改定・クラウド電子カルテなど最新情報が学べる！10/1(水)より3日間開催

RX Japan（株）は、【第8回 病院EXPO 東京】を10月1日（水）～3日（金）幕張メッセで今年も開催します（共催：（一社）日本病院会）

展示会と併催でセミナーも全40講演開催！

病院DX・診療報酬改定・クラウド電子カルテなど病院関係者が気になる最新テーマ多数。

全て無料で受講いただけます。

講師へ直接質問できる・名刺交換できる などリアル開催の魅力たっぷり！お見逃しなく！

セミナープログラムを見る・申込む>> :https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/seminar.html

今年の注目テーマは、、、

▼病院長が語る！藤田医科大学病院が挑むリアル×AI融合型DX

＜10/1(水) 15時～16時＞

藤田医科大学病院 病院長 今泉 和良 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25#seminar101120

▼戸田中央メディカルケアグループ・国立病院機構が語る地域医療～

＜10/3(金) 10時～11時＞

戸田中央メディカルケアグループ（TMG）TMG本部 理事長補佐・最高顧問 有賀 徹 氏

（独）国立病院機構 医療部長 福田 亮介 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25#seminar104910

▼富士通・IBMが語る【医療DXの到達点】

＜10/2(木) 12時半～13時半＞

富士通Japan（株） ヘルスケア事業本部 ヘルスケア戦略企画統括部 統括部長 中村 海太 氏

日本アイ・ビー・エム（株）ヘルスケア・ライフサイエンス事業部 執行役員 金子 達哉 氏

【ファシリテーター】（独）国立病院機構 大阪医療センター 理事（近畿グループ担当）松村 泰志 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25#seminar101144

▼これが“実践する病院DX”未来医療のリアルに迫る～HITO病院と日本病院DX推進協会の挑戦～

＜10/1(水) 13時～14時＞

（一社）日本病院DX推進協会 代表理事 ／社会医療法人石川記念会HITO病院 理事長 石川 賀代 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25#seminar100700

その他全40講演！詳細はこちら>> :https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25

展示会 開催概要

第8回 病院EXPO【東京】とは、病院、医療センター、在宅医療機関、リハビリ施設の方々が来場。

病院向け設備、バックオフィス、医療機器、医療DX・IT、電子カルテ、デジタルヘルス、勤怠管理、看護向け製品などが出展する展示会です。

会 期 ：2025年10月1日(水)～3日(金) 10時～17時

会 場 ：幕張メッセ

主催 ：RX Japan株式会社

共催：(一社)日本病院会、(一社)日本介護協会

来場登録はこちらから>> :https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/hos.html

主催者情報

