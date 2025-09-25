『ミンティアブリーズ シャインマスカット』10月6日発売

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、「ミンティアブリーズ」シリーズから、『ミンティアブリーズ シャインマスカット』を10月6日から発売します。

■商品特長

- シャインマスカットのフレッシュなおいしさと心地よい清涼感が楽しめる大粒タイプのタブレットです- フリーズドライのシャインマスカット果汁を使用することで、ジューシーかつみずみずしい果実感のある味わいを実現しました- ビタミンCを配合しています- パッケージには、シャインマスカットのフレッシュさを表現した爽やかな緑色のラベルを採用。さらに、金色のアクセントを加えることで、上質感と特別感を演出しています

■「ミンティア」ブランドについて

錠菓市場売上金額No.1 ※の「ミンティア」ブランドは、タブレット菓子としてのおいしさや、食感、パッケージに至るまで全てにこだわった多彩な商品ラインアップを展開しています。働き方の変化や情報過多な現代社会では、一日の中にリフレッシュが必要な瞬間がたくさんありますが、そんなときに「ミンティア」を喫食すると、いつでも・どこでも・すぐにリフレッシュすることができて、常に軽やかな気持ちでいることができます。「ミンティア」ブランドは、リフレッシュを通じて人々の「心の健やかさ」にこれからも貢献していきます。

※インテージSRI+/キャンディ（錠菓）市場 2024.5～2025.4 累計販売金額

【商品概要】

商品名：ミンティアブリーズ シャインマスカット

内容量：30粒（22g）

発売日：10月6日

発売地域：全国