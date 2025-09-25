日本SaaS市場インサイト：クラウド導入とサブスクリプションモデルにより、2035年までに201億米ドル規模に到達
KD Market Insightsは、市場調査サーベイレポート『日本SaaS（Software-as-a-Service）市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲は、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、GTM（市場参入）戦略の理解を行っています。
日本のSaaS（Software-as-a-Service）市場は、2035年末までに201億米ドルを 超える見込み。2024年の市場規模は84億ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率10.5%で拡大する見込み。
日本SaaS（Software-as-a-Service）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のSaaS市場は、同国のデジタル経済における最も成長が速い分野のひとつとして浮上しています。SaaSとは、クラウドを通じてサブスクリプション形式で提供されるソフトウェアアプリケーションを指し、オンプレミスのインフラを不要にし、柔軟性・拡張性・コスト効率を高めます。日本では、企業のデジタルトランスフォーメーション、政府によるITインフラの近代化施策、リモートコラボレーションツールの需要増加を背景に、SaaS導入が加速しています。
COVID-19パンデミックは、ハイブリッドワークやリモートワークへの移行を後押しし、SaaS採用を一層促進しました。現在では、金融、医療、小売、製造、教育などの業界で広く利用され、CRM（顧客関係管理）、ERP（基幹業務システム）、HRM（人事管理）、コラボレーションなど多様な機能に対応しています。
市場規模とシェア
日本は、先進的なITインフラ、高いネットワーク接続率、国内外のテクノロジープロバイダーの存在感に支えられ、アジア太平洋地域のSaaS市場において大きなシェアを占めています。大企業が主要導入者である一方、中小企業（SME）もその手頃さと拡張性から急速にSaaSを採用しています。
CRM、コラボレーションソフト、ERP、アナリティクスといった主要分野が市場シェアに大きく寄与しています。Microsoft、Salesforce、Googleといった外資系企業が優位に立つ一方、サイボウズやラクスといった日本企業も、日本独自のビジネス文化に適合したローカライズや業界特化型SaaSで存在感を高めています。
成長要因
デジタルトランスフォーメーション ― 日本企業が競争力維持のためITシステムを刷新。
リモート・ハイブリッドワーク ― パンデミック以降、クラウド型コラボレーションツールが拡大。
中小企業での採用 ― ITインフラコスト削減により高度なツールが利用可能に。
政府施策 ― 「Society 5.0」などの政策がクラウド活用を促進。
サイバーセキュリティとデータ管理 ― 厳格なデータ保護規制に準拠する安全なSaaS需要が増加。
Eコマースとデジタルサービスの成長 ― ロジスティクス、顧客エンゲージメント、分析にクラウド活用。
AI・自動化統合 ― AIや機械学習、自動化機能を組み込んだSaaSが意思決定や業務効率を向上。
