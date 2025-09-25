「【美濃焼ギフト】仁峰 AWASOME 言祝ぎ 宴揃3枚セット｜食洗機対応で実用性も兼ね備えた高級うつわ
日本の伝統工芸である「美濃焼」は、1300年を超える歴史を誇り、今もなお多くの食卓で愛されています。本商品「仁峰 AWASOME 言祝ぎ 宴揃」は、その美濃焼の技術と現代的な感性を融合させた、特別な3枚組ギフトセットです。
「言祝ぎ（ことほぎ）」とは、喜びや祝いの言葉を捧げることを意味し、大切な方の人生の節目に寄り添う器として最適です。晴れの日の宴や、ご家族・ご友人との集いのひとときに華やかさを添え、料理の魅力をより一層引き立てます。シンプルでありながら洗練されたデザインは、和食・洋食を問わず幅広い料理にマッチし、贈る方のセンスを感じさせる逸品です。
また、実用性にも優れており、食洗機対応で日常的に安心してお使いいただけます。見た目の美しさだけでなく、使いやすさを兼ね備えている点が、大切なギフトとして選ばれる理由です。
ご結婚のお祝い、新築祝い、還暦や長寿などの人生の節目、さらには法人ギフトとしてもご活用いただけるプレミアムなセット。贈る相手に「特別」と「日常の心地よさ」の両方を届ける、美濃焼ならではのギフトです。
【美濃焼 磁器】仁峰 AWASOME 言祝ぎ 宴揃3枚ギフトセット※食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-7-2090/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330458&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
「言祝ぎ（ことほぎ）」とは、喜びや祝いの言葉を捧げることを意味し、大切な方の人生の節目に寄り添う器として最適です。晴れの日の宴や、ご家族・ご友人との集いのひとときに華やかさを添え、料理の魅力をより一層引き立てます。シンプルでありながら洗練されたデザインは、和食・洋食を問わず幅広い料理にマッチし、贈る方のセンスを感じさせる逸品です。
また、実用性にも優れており、食洗機対応で日常的に安心してお使いいただけます。見た目の美しさだけでなく、使いやすさを兼ね備えている点が、大切なギフトとして選ばれる理由です。
ご結婚のお祝い、新築祝い、還暦や長寿などの人生の節目、さらには法人ギフトとしてもご活用いただけるプレミアムなセット。贈る相手に「特別」と「日常の心地よさ」の両方を届ける、美濃焼ならではのギフトです。
【美濃焼 磁器】仁峰 AWASOME 言祝ぎ 宴揃3枚ギフトセット※食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-7-2090/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330458&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ