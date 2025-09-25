【日本ホテル(株)】運営11ホテルで「CO2ゼロSTAY(R)」を導入。宿泊時のCO2排出量を実質ゼロに、持続可能な社会づくりに貢献

日本ホテル株式会社

首都圏を中心にホテルを展開する日本ホテル株式会社（豊島区西池袋 1-6-1 代表取締役社長 三林宏幸）は、10月1日より、運営する9つのホテルで、宿泊時に発生するCO2排出量を実質ゼロにする「CO2ゼロSTAY(R)」プランを販売いたします。これにより、すでに導入済みの「東京ステーションホテル（全客室に適用）」、「ホテルメトロポリタン エドモント」とあわせて、計11のホテルで「CO2ゼロSTAY(R)」を展開することとなります。このサービスは、宿泊することで排出されるCO2排出相当量を、再生可能エネルギーの拡大や森林保全活動等に投資するカーボン・オフセットの仕組みを活用したものです。

「CO2ゼロSTAY(R)」の仕組み

宿泊客1名1泊あたりのCO2排出量は約15kg（環境省排出源単位データベースより算出）とされています。この取り組みは、株式会社JTBコミュニケーションデザイン（本社：東京都港区、略称：JCD）が提供する環境配慮型宿泊サービス「CO2ゼロSTAY(R)」を通じ、その排出相当分を、CO2削減活動（再生可能エネルギーの拡大や日本全国の森林保全活動等）に投資することで、宿泊により排出されるCO2を埋め合わせるものです。ご希望のお客さまにはオフセット証明書も発行いたします。

導入ホテル

オフセット証明書[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2046_1_3eb4f5596525e789f59184d91414e858.jpg?v=202509250358 ]

本取り組みは、持続可能な開発目標「13.気候変動に具体的な対策を」、「15.陸の豊かさも守ろう」に直接的に貢献するとともに、お客さまに環境に配慮した宿泊選択肢をご提供します。

日本ホテル株式会社は、今後もさまざまな活動を通して環境負荷を軽減し、安全・安心で人にやさしいホテルの実現を目指すとともに、地域の皆さまと連携しながら、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

各ホテルの「CO2ゼロSTAY(R)」プラン一覧

2025年10月1日～

メズム東京、オートグラフ コレクション

プラン名：カーボン・オフセット プログラム

詳細・予約URL https://www.marriott.com/ja/reservation/availability.mi?propertyCode=TYOAM&cc=XPK(https://www.marriott.com/ja/reservation/availability.mi?propertyCode=TYOAM&cc=XPK)

ホテルメトロポリタン（池袋）

プラン名：【CO2ゼロSTAY(R)】地球にやさしい2連泊プラン

詳細・予約URL https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/co2zero_stay.html

ホテルメトロポリタン 丸の内

プラン名：【CO2ゼロSTAY(R)】環境に配慮したサステナブルなステイ

詳細・予約URL https://marunouchi.metropolitan.jp/stay/plan/carbon-offset.html

ホテルメトロポリタン 羽田

プラン名：【CO2ゼロSTAY(R)プラン】カーボン・オフセットに貢献 羽を休めて“地球”を想う

詳細・予約URL https://haneda.metropolitan.jp/feature/zerostay.html

ホテルメトロポリタン 川崎

プラン名：【CO2ゼロSTAY(R)】CO2ゼロをめざし未来につなぐ＊カーボンオフセットプラン

詳細・予約URL https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/co2zerostayplan.html

ホテルメトロポリタン 鎌倉

プラン名：【CO2ゼロSTAY(R)】古都 鎌倉で過ごす、地球にやさしいエコ旅

詳細・予約URL https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/CO2zerostayplan.html

ホテルメトロポリタン さいたま新都心

プラン名：【CO2ゼロSTAY (R)プラン】守ろう環境・美しい地球

詳細・予約URL https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/stay/plan/co2zerostay.html

ホテルメトロポリタン 高崎

プラン名：CO2ゼロSTAY(R)プラン

詳細・予約URL https://takasaki.metropolitan.jp/stay/plan/co2zerostayplan.html

ホテルメトロポリタン 長野

プラン名：【CO2ゼロSTAY(R)】カーボン・オフセット宿泊プラン

詳細・予約URL https://nagano.metropolitan.jp/stay/plan/co2zero_plan.html

[導入済み] プラン販売中

ホテルメトロポリタン エドモント（2025年4月～）

プラン名：開業40周年記念宿泊プラン「CO2ゼロSTAY(R)」

詳細・予約URL https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/CO2zerostayplan.html

[導入済み] 全客室に適用

東京ステーションホテル（2023年6月～）

ホテル公式サイト予約からスタートし、2024年4月以降は予約方法に関わらず全客室に適用。宿泊するだけで地球温暖化対策に貢献いただけます。

ホテル公式サイト https://www.tokyostationhotel.jp/