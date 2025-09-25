世界34の国と地域出身の従業員が集うZenGroup、会社説明会を10月13日（月・祝）に初開催

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市）は、2025年10月13日（月・祝）、設立以来初となる会社説明会を開催します。国際色豊かな職場環境や当社ならではのカルチャーを、日本語・英語の二部制で求職者の皆さまにご紹介いたします。

■会社説明会開催の背景

ZenGroupには、世界34の国と地域出身の従業員が在籍しており、外国籍社員が全体の約46%を占めています（2025年1月時点、正社員・契約社員のみ）。多様なバックグラウンドを持つ従業員が、ミッションキャッチコピー「境界をこえて」を掲げて協働する、国際的な職場環境が大きな特徴です。

これまで合同説明会に参加して求職者の方々と交流する中で、多くの方に当社の環境へ関心を寄せていただいていることを実感してきました。一方で、具体的な仕事内容や職場の雰囲気を十分にお伝えできないという課題がありました。

そこで、実際の職場でグローバルな働き方に触れ、今後のキャリアを考える機会としていただけるよう、会社説明会を企画しました。オフィスツアーや先輩社員との交流を通じて、ZenGroupの多様性に富んだ職場環境を直接体感いただけます。

■会社説明会について

午前を日本語セッション、午後を英語セッションとして二部制で開催します。会社紹介、オフィスツアーや先輩社員による仕事紹介など、職場の雰囲気を体感できるプログラムをご用意しています。

【開催概要】

・開催日時：2025年10月13日（月・祝）

日本語セッション 10:00～11:30（受付 9:45～）

英語セッション 14:00～15:30（受付 13:45～）

※いずれかのセッションをお選びください。

・会場：ZenGroup株式会社 本社

大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Ｌタワー

・プログラム：会社紹介、先輩社員による仕事紹介、オフィスツアー、交流会など

・参加対象：転職を検討されている方

・申込方法：下記イベントページよりお申し込みください（要事前申込・先着順）

日本語セッション https://careers.zen.group/ja/event/

英語セッション https://careers.zen.group/en/event/

・キャリアページ：https://careers.zen.group/ja/

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

URL：https://zen.group/

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

所在地：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Ｌタワー

設立：2014年4月

資本金：80,000,000円

古物商許可番号：621150153358号