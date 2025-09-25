キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹 以下、キリンビール）は、東南アジア市場における事業基盤の強化および持続的な成長を目指し、マレーシアに新会社「KIRIN BREWERY SOUTHEAST ASIA SDN. BHD.（以下、KBSEA）」を設立し、2025年10月1日（水）より事業を開始します。

東南アジア地域は人口増加や経済成長に伴い、酒類市場は経年的に成長しています※１。これまでキリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志）の子会社である、Kirin Holdings Singapore Pte, Limitedにてシンガポールを拠点に展開してきた当社の東南アジア酒類事業ですが、地域の成長ポテンシャルを最大化するため、キリンビールとして現地法人を設立し一部機能を新会社へ移管することにより、機動的な経営判断と現地市場でのお客様ニーズへの迅速な対応を実現します。

※１ IWSR（2014年-2024年）

KBSEAは、東南アジアにおけるマーケティング戦略の立案やブランドマーケティングをはじめ、現地代理店との連携を強化し、地域に根差した事業運営を推進していきます。さらに、商品ポートフォリオの拡充や新商品の開発、OEM事業の展開を通じて、多様なニーズに応えながら市場の活性化に貢献し、今後伸長が見込まれる東南アジア地域において持続的な成長と競争力の強化を目指します。

【会社概要】

会社名 ：KIRIN BREWERY SOUTHEAST ASIA SDN. BHD.（KBSEA）※2

所在地 ：マレーシア クアラルンプール

事業開始日 ：2025年10月1日

事業内容 ：東南アジアにおけるキリンビール事業の戦略立案、営業・マーケティング機能の強化、商品開発、品質管理、OEM事業推進など

※２ キリンビール株式会社100％子会社

