トプレック（東プレグループ）と販売代理店契約を締結 東プレ製RKN航空保冷コンテナの海外販売を10月より開始します FAA/JCABの航空認証を取得、高い保冷維持能力で定温航空輸送の安全に貢献