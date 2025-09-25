電力送配電設備 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月19に「電力送配電設備市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電力送配電設備に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電力送配電設備市場の概要
電力送配電設備 市場に関する当社の調査レポートによると、電力送配電設備 市場規模は 2035 年に約 2,889億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 電力送配電設備 市場規模は約 1,817億米ドルとなっています。電力送配電設備 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電力送配電設備市場シェアの拡大は、再生可能エネルギーの統合による高度な機器の必要性の高まりによるものです。再生可能エネルギーの統合には、送電損失の削減、信頼性の向上、動的な負荷分散を可能にするリアルタイム監視、自動化、デジタル制御システムが必要です。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、世界の再生可能エネルギー容量は今後約75%増加すると予想されており、再生可能エネルギーの利用可能性が世界的に高まっていることを示しており、電力送配電設備のニーズにも影響を与える可能性があります。
電力送配電設備に関する市場調査では、電力送配電設備のスマートグリッドインフラにおける利用に影響を与える、デジタル化された高度な配電システムによるエネルギー分野の革命により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。スマートグリッドは、リアルタイムのデータ交換、予測保守、自動障害検出を可能にし、より優れた途切れのない電力供給に貢献します。
しかし、今後数年間は、規制遵守と認証要件が市場の成長を制限すると予想されます。
電力送配電設備市場セグメンテーションの傾向分析
電力送配電設備 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電力送配電設備 の市場調査は、機器タイプ別、エンドユーザー産業別、技術別、電圧レベル別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
電力送配電設備市場は、機器タイプ別に基づいて、変圧器、配電装置、遮断器、電力コンデンサ、その他に分割されています。これらのうち、変圧器は約45%のシェアを占めると予想されており、これは最大のシェアとなります。配電分野において、変圧器は電力供給を必要に応じて管理するために不可欠であり、市場における重要性を高めています。
電力送配電設備の地域市場の見通し
電力送配電設備 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は約38%と最大の市場シェアを占めると予想されています。中国やインドなどの電力需要が高いことから、市場における配電設備の需要が高まっています。世界のエネルギー消費シェアが最大となっているのは中国で、約28%を占めています。これは、市場における電気機器の需要が高いことを示しています。
