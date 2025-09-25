こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
QuickSolutionがサイボウズ クラウド版 Garoonに対応、生成AI連携(RAG)などの機能も強化～エンタープライズサーチ QuickSolution Ver.13.5 を販売開始～
住友電工情報システム株式会社は、エンタープライズサーチ「QuickSolution®(クイックソリューション) Ver.13.5」を2025年8月29日より販売開始しました。本バージョンでは、検索対象としてサイボウズ クラウド版 Garoon (ガルーン)に対応しました。加えて、生成AI連携(RAG*1)機能*2などの強化により、蓄積されたナレッジの活用をさらに推進します。
4つの市場調査*3でシェア1位を達成しているQuickSolution®は数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスであるSharePoint OnlineやBoxなどに散在する情報を、横断的に文書の中身まで検索できます。Officeファイルだけでなく、スキャンした画像PDFや写真なども画像OCR検索で簡単に探し出し、組織全体で業務効率化／ナレッジマネジメント／DXを強力に支援します。
また、生成AI連携(RAG)機能により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用しChatGPTなどの生成AIと連携することでエンタープライズ生成AI検索を実現し、膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答します。信頼できる社内情報を元に対話形式で情報を得られるため、これまで以上に社内ナレッジ活用を推進します。
QuickSolution® Ver.13.5で新たに搭載した主な機能は下記の通りです。
1．Garoon 連携(オプション)
・クラウド版への対応
検索可能なデータの種類として、サイボウズ社が提供するグループウェア「Garoon」のクラウド版に対応しました。これにより、従来対応していたパッケージ版に加え、パッケージ版からの移行加速が予想されるクラウド版のデータも利用者の閲覧権限を継承して高速に全文検索できます。社内ファイルサーバなどと横断的に検索できるため、保管場所を気にせず目的のファイルを素早く探し出せます。
・サイボウズ株式会社様からのエンドースメント
サイボウズ株式会社は、住友電工情報システム株式会社によるエンタープライズサーチ「QuickSolution® Ver.13.5」が提供開始されたことを心より歓迎いたします。クラウド版 Garoonと連携することで企業内の大容量データへ効率的にアクセスすることができ、生成AI連携(RAG)を用いて社内情報の活用が推進されることを期待しています。これからもお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。
サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己 氏
・認証情報設定の不要化
共通認証情報インポートツールに対応しました。管理者側で認証情報の一括設定が可能となり、利用者側での設定が不要になります。これにより利用者は検索画面にログインするだけで権限を継承した検索が可能になります。
2. 生成AI連携(RAG)に関する機能強化(オプション)
・単一の文書を指定した対話
検索結果内の単一の文書を指定して生成AIと対話できるようになりました。これまでは検索で抽出された複数の文書の内容にもとづいて対話する仕様でしたが、単一の文書を指定しての対話もできるようになりました。例えば英語等の外国語で記載された文書を要約し翻訳することで、容易に日本語で概要を確認できます。このように利用者の意図に沿った的確な回答が得られるようになりました。
・実施頻度の高い指示をクリックで実行
要約／翻訳などのよく使う指示を、対話画面を開くことなくクリックで実行できます。例えば長文の文書を即座に生成AIに要約させて、内容を把握するといった使い方が可能です。クリックで実行できる定型指示の内容は自由に設定できるため、運用に合わせて効率的に検索結果を活用できます。
・Amazon Bedrock対応
AWS(Amazon Web Services)が提供するAmazon Bedrockに対応しました。以下の生成AIモデルを使用できます。
・ Nova ：Nova Pro、Nova Micro
・ Claude ：Claude 3.7 Sonnet、Claude 3.5 Haiku
・対応する生成AIの拡充
以下の生成AIモデルに対応しました。
・ ChatGPT：GPT-4.1、GPT-4.1 mini
・ Gemini ：Gemini 2.5 Pro、Gemini 2.5 Flash
・ Claude ：Claude 3.7 Sonnet
3. DocuWorksのサムネイル／ビューワ対応(拡張ライセンス)
DocuWorksファイルについて、検索結果のサムネイル／ビューワ表示に対応しました。サムネイルにより、ファイル探しを視覚的にも支援します。さらに高機能なビューワにより、検索キーワードを含む箇所をダイレクトに表示します。ビューワ上ではヒット箇所がハイライト表示され、ヒットしたページだけをページ送りすることもできるため、検索結果の確認効率が大幅にアップします。
4. ファイルサーバ検索に関する機能強化
・Windows Server 2025対応
検索対象のファイルサーバとしてMicrosoft Windows Server 2025に対応しました。
・秘密度ラベル対応(オプション)
Microsoft 365の秘密度ラベルで暗号化された、ファイルサーバ上のファイルを検索できるようになりました。暗号化ファイルも含めて何がどこにあるかを意識せずに、AIを活用した高速・高精度の全文検索が可能です。
5. Microsoft 365／SharePoint連携に関する機能強化(オプション)
・委任されたアクセス許可への対応
SharePoint Onlineとの連携に必要なアプリについて、権限の種類として「アプリケーションの許可」以外にも「委任されたアクセス許可」が使用できるようになりました。社内のセキュリティポリシーに合わせて柔軟に選択できます。
・SharePoint Server Subscription Edition対応
検索対象データとしてSharePoint Server Subscription Editionに対応しました。
6. Box連携に関する機能強化(オプション)
内部処理の効率化により、フォルダツリーで絞り込みを行わない場合の検索を高速化しました。「スマートクロール型差分更新」かつ「権限継承がACL取込方式」の場合に有効です。
7. Google ドライブ連携に関する機能強化(オプション)
・共有ドライブに必要な権限の緩和
社外のユーザにファイルへのアクセスを許可しない場合でも、共有ドライブを検索できるようになりました。
8. 検索対象の拡充
・Microsoft Office 2024対応
検索対象データとしてMicrosoft Office 2024に対応しました。
・SQL Server 2022対応
RDB連携の検索対象データとしてSQL Server 2022に対応しました。
・PostgreSQL 16.6対応
RDB連携の検索対象データとしてPostgreSQL 16.6に対応しました。
9. 稼働環境に関する変更
・Windows Server 2025対応
QuickSolution®サーバの稼働環境としてMicrosoft Windows Server 2025に対応しました。
今後もますます需要が見込まれる、DX時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution® は“AIで「探し方」改革！”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。
*1： RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容にもとづいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。
*2：QuickSolution®の生成AI連携(RAG)機能はオプションです。OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockなどに対応しています。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で生成AIを活用できます。また、AWSの閉域環境でAmazon Bedrockを利用することにより、セキュアに生成AIを活用できます。
*3： QuickSolution®は、下記の4つの市場調査レポートでシェア1位の四冠を達成しました。
富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017～2025年版」検索エンジン パッケージ市場(ベンダーシェア 2016～2024年度)(9年連続)
アイ・ティ・アール「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」検索・探索市場：ベンダー別売上金額シェア(2017～2023年度)(7年連続)
デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2019～2024年度版」エンタープライズサーチ／検索エンジン市場：ベンダー別出荷金額・出荷社数シェア(2018～2023年度)(6年連続)(https://mic-r.co.jp/mr/03230/)
富士キメラ総研「人工知能ビジネス総調査 2022年版」ナレッジマネジメントソリューション市場(2021年度)
■QuickSolution®について
・Webサイト
https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250925d
・5分で分かるQuickSolution®カタログ＆事例資料
QuickSolution®の簡単な説明資料のほか、業務効率化やDX、ナレッジマネジメントの成功事例を下記ページよりダウンロード可能です。
https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250925d
・Webセミナー(ウェビナー)のご案内
多くのお客様で採用されている活用方法から毎回1テーマを選び、事例やデモを交えながらQuickSolution®の活用方法をご紹介しています。生成AI連携(RAG)に興味がある方もぜひご参加ください。
「企業内検索」で、かんたん業務改革！
・企業内検索で業務効率化
・RAG対応、企業内検索×生成AIがもたらす効果
・ナレッジマネジメントのよくある課題と解決法
・DXを急ぎたいあなたに、検索DXのすゝめ
・システムへの検索エンジン組込で競争力強化
お申し込みはこちら
https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250925d
・主な特長
大容量：1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2～3秒で検索、数100TBまで拡張可能
高精度：検索漏れなく重要文書を上位表示、セマンティック検索(意味・構文を解析)、適合性フィードバック(利用者の行動を検索結果に反映)
簡単・安心運用：直観的な操作性、Click Navi®で技術伝承、チャットボット、充実の権限管理
整理・分類・活用：生成AI連携(RAG)で社内情報を回答、お気に入り／共有タグで整理・分類、Know-Who／スマートパネルで情報活用
充実の分析機能：検索結果の可視化、文書分類／クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出
豊富な実績：スマホ／タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応
システム連携：純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携
高機能ビューワ：サムネイル／ビューワでヒットページをダイレクト表示、ヒット箇所をハイライト
多彩な検索対象：ファイルサーバ(Amazon FSx、Isilon、NetApp等も含む)、Webサイト、データベース、Notes、Microsoft 365、Box、Google ドライブ、Garoon、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、楽々Webデータベース 等の横断検索
■登録商標について
・QuickSolution、クイックソリューション、楽々Document、楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。
・Garoon、ガルーンは、サイボウズ株式会社の商標または登録商標です。
・ChatGPT、OpenAIは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Amazon Bedrock、AWS、Amazon Web Services、Amazon FSxは、米国 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Claude は、Anthropic PBCの登録商標です。
・DocuWorks、ArcSuite は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
・PostgreSQLは、PostgreSQLの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Click Navi、楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・Isilonは、米国 Dell Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・NetApp は、米国 NetApp, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Notesは、HCL Technologies Ltd.の商標または登録商標です。
・Microsoft、Microsoft 365、Windows、SQL Server、SharePoint Online、Office、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Box は、米国 Box Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Google、Google ドライブ、Gemini、Vertex AI は米国 Google LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部
東京 TEL：03-6406-2840
名古屋 TEL：052-533-8704
大阪 TEL：06-6394-6731
福岡 TEL：092-284-0232
Email：qs-visitor@sei-info.co.jp
＜本件に関するお問い合わせ先＞
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL: 06-6394-6754
Email:mkt@sei-info.co.jp
https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250925d