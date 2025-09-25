こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大同生命】中小企業の人手不足解消は「働きやすさ」が成功のカギに！採用手段の多様化も必要！≪「大同生命サーベイ」 2025年8月度調査レポート≫
Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：北原 睦朗）は、全国の中小企業経営者を対象とした
アンケート調査「大同生命サーベイ」を、2015年10月から毎月実施しています。
今般、「人材戦略」について調査した2025年8月度レポートを公表します。
■2025年８月度の景況感
•「現在の業況」（業況DI）は▲10.8pt（前⽉差＋0.3pt）、「将来の⾒通し」（将来DI）は▲1.2pt（前⽉差＋2.2pt）とともに改善しました。
■人材戦略
•人材採用について「採用でき、充実している」と回答した企業は14％に止まり、採用活動に苦慮していることが分かりました。また半数の企業が「採用活動をしていない」と回答しました。
•人材を採用できた要因として、「労働時間や休暇制度の柔軟（35％）」が最も多く、次いで、「従業員の人柄・社風が良い（28％）」「給与水準を引き上げた（23％）」となりました。
•採用の課題は、「応募者数が少ない」との回答が最も多く、特に採用できなかった企業は、その割合が高い結果となりました。
•採用活動で利用している方法について、採用に成功した企業では、「ハローワーク（61％）」「求人サイト（44％）」「自社ＨＰ（31％）」と様々な方法を利用していることがわかりました。
