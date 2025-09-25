こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス・ホテルマネジメント】ホテル業界「共同配送」がジャパン・ツーリズム・アワード入賞
箱根・大阪・京滋エリアでサステナブル物流を推進
オリックス・ホテルマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：似内 隆晃）および株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド（本社：東京都豊島区、社長：金田 佳季、以下「西武・プリンスホテルズ」）は、第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」において、「共同配送」の取り組みが入賞しましたので、お知らせします。
公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会、日本政府観光局が主催する「ジャパン・ツーリズム・アワード」は、ツーリズムの発展・拡大に貢献し、「旅のチカラ」の再生と持続可能性の確保につながる取り組みを表彰するものです。第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」では、213件の応募の中から、国土交通大臣賞、経済産業大臣賞など8つの賞が発表※1され、オリックス・ホテルマネジメントと西武・プリンスホテルズの「共同配送」の取り組みが入賞しました。
共同配送は、ホテルなどの運営施設（以下、ホテル）が仕入れる食品を一度倉庫に集約し、そこからまとめて配送する仕組みです。これにより、ホテルは納入会社ごとの荷受け対応が不要になり、業務負担の軽減につながります。納入会社も各ホテルへの個別配送の手間がなくなり、効率的な配送が可能です。その結果、双方の業務効率が向上するだけでなく、配送車両の削減によるCO2排出量の削減や渋滞緩和、物流業界の人手不足解消にも貢献します。
今回の受賞は、本件が観光分野における物流の課題解決に向けた具体的な取り組みであり、経営の効率化とあわせて、環境負荷の低減や労働力の確保を図る発想を宿泊業界に展開した点が優れていると評価されました。
オリックス・ホテルマネジメントと西武・プリンスホテルズは今後も、業界全体におけるサステナビリティの推進や、社会課題の解決に貢献してまいります。
※1 ツーリズムEXPOジャパン推進室プレスリリース：第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」受賞取組決定
（https://t-expo2023-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-2023/wp-content/uploads/2025/08/28125729/tej2025_pr_2025-08-28_award01.pdf）
1. 共同配送について
西武・プリンスホテルズは、2016年10月より自社の都内ホテルで順次共同配送を開始し、2022年10月に箱根・湘南エリア、2024年4月に京都・滋賀エリアで開始するなど、自社内で実施エリアを拡大しています。また、2024年7月には、箱根エリア※2にて西武・プリンスホテルズが他社ホテルと取り組む初めての共同配送としてオリックス・ホテルマネジメントと協働を開始しました。同年11月には京都・滋賀エリア※3、2025年4月には、大阪市内※4に実施エリアを拡大しています。
西武・プリンスホテルズとオリックス・ホテルマネジメントの共同配送は、ホテルが食品を仕入れる際、納入会社が各ホテルに直接納品するのではなく、食品を一度共用の物流倉庫に集約し、そこからまとめて配送する仕組みです。食品の一時保管、荷さばき、検品業務などの流通加工は物流倉庫で行います。これにより、ホテルは各納入会社との個別対応が不要になり、納入会社は各ホテルへの個別配送が不要になるため、双方の業務効率が向上します。また、ホテルへの納品車両の削減により、物流の「2024年問題」におけるトラックドライバー不足の解消や、CO2排出量削減、交通渋滞緩和につながります。
※2 2024年6月26日付リリース：協働で「物流2024年問題」や「CO2排出量削減」など社会的課題の解決に取り組む 箱根エリアの運営施設で共同配送を開始
（https://www.orix-realestate.co.jp/news/2024/06/release_002652.html）
※3 2024年10月31日付リリース：協働で「物流2024年問題」や「CO2排出量削減」など社会的課題の解決に取り組む 箱根に続き、京都・滋賀エリアの運営施設で共同配送を開始
（https://www.orix-realestate.co.jp/news/2024/10/release_002784.html）
※4 2025年3月31日付リリース：協働で「CO2排出量削減」や「人手不足」など社会的課題の解決に取り組む箱根・京都・滋賀エリアに続き大阪市内の運営施設で共同配送を開始
（https://www.orix-realestate.co.jp/news/2025/03/release_002869.html）
＜両社の共同配送実施エリアについて＞※赤枠が両社の協業で共同配送を実施している施設
2. 「ジャパン・ツーリズム・アワード」について
公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会、日本政府観光局が主催する「ジャパン・ツーリズム・アワード」は、「旅のチカラ」の再生と持続可能性の確保につながる組織・企業・団体の取り組みを表彰するものです。ツーリズムEXPOジャパンと連携し、優れた受賞取り組みをモデルケースとして広く世の中に知らしめ、さらなるツーリズムの発展に貢献していくことを目的としています。2025年実施の第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」は、国内外から213件の団体が応募し、その中から各賞受賞団体が選ばれました。本日2025年9月25日（木）、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催の「ツーリズムEXPOジャパン」にて受賞発表および表彰式が行われました。
※参照「ジャパン・ツーリズム・アワード」ウェブサイト：https://www.t-expo.jp/biz/program/award
3. 会社概要
■オリックス・ホテルマネジメント株式会社
オリックス・ホテルマネジメントは、オリックスグループの運営事業を担う会社として、国内28施設の多種多様な旅館・ホテル、研修施設の運営を行っています（第三者に運営を委託している施設を含む）。運営する施設のうち14施設は、事業ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」の施設として、「また行きたい、と思っていただける場所。」をブランドコンセプトに、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。また、水族館やふぐ料理店の業務支援も行っています。
■株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
西武・プリンスホテルズワールドワイドは、西武グループの中核会社で、プリンスホテルをはじめとする国内外の宿泊施設、スキー場、ゴルフ場などのレジャー施設を運営するオペレーター会社です。東京、軽井沢、箱根、京都など日本の主要都市やリゾート地、およびアジアや中東、オセアニア、アメリカならびにヨーロッパなど世界の主要都市で、現在、合計86ホテル（会員制ホテル含む）を運営しています。このたび、米国を拠点とする世界的ライフスタイルホテルブランド「エースホテル」を運営するAce Group International LLCおよび同社の子会社などの全株式を取得し、子会社化します。2025年9月中に手続きが完了する見込みであり、手続き完了後、8つの「エースホテル」が西武・プリンスホテルズワールドワイドに加わり、国内外94ホテルとなります。その他、国内外31ゴルフ場、10スキー場のレジャー・スポーツ施設、さらに水族館や映画館、ボウリング場などのアミューズメント施設も運営しています。
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 広報部 TEL：03-6709-3302
関連リンク
オリックス・ホテルマネジメント株式会社
https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
ORIX HOTELS & RESORTS
https://www.orixhotelsandresorts.com/
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
https://www.princehotels.co.jp/
