Nutanix、「.NEXT On Tour Tokyo 2025」を開催
クラウドテクノロジー、AI、ハイブリッドマルチクラウド戦略の最前線を体感
ニュータニックス・ジャパン合同会社 （本社：東京都千代田区、以下Nutanix）は本日、2025年10月10日（金）に赤坂インターシティコンファレンス（東京都港区）にて開催する年次イベント「.NEXT On Tour Tokyo 2025」の概要を発表しました。
「.NEXT On Tour Tokyo 2025」は、Nutanixの理念である「Run Anything Anywhere ― あらゆる選択肢を、あらゆるビジネスの力に」を体現するイベントです。アプリケーションやデータ、さらにはAIの活用が急速に拡大するなか、エッジ、データセンター、クラウドを包括的に支える柔軟かつ強固なITインフラの高度化が、これまで以上に重要な課題となっています。
企業のIT戦略においてこれまで以上に柔軟性・俊敏性・明確なROIが求められており、基調講演では、こうした課題に応えるインフラストラクチャのモダン化からアプリケーションの自由な選択と実行、そしてAIを活かした未来のIT基盤まで、最新のビジョンについてご紹介します。
さらに、導入事例の紹介や専門性の高いブレイクアウトセッション、実践的なハンズオンプログラム、ネットワーキングを通じて、クラウドテクノロジー、AI、そしてハイブリッドマルチクラウド戦略に関する最新の知見を提供します。
【.NEXT On Tour Tokyo 2025 開催概要】
日 程： 2025年10月10日（金）
● Partner Exchange 9:30 ~ 12:00 ＜受付開始 9:00＞
● .NEXT On Tour Tokyo 13:00 ~ 19:10 ＜受付開始 12:30＞
会 場： 赤坂インターシティコンファレンス
〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAir 3F・4F
主 催： ニュータニックス・ジャパン合同会社
参加費： 無料（事前登録制）
公式ウェブサイト： https://www.event-site.info/nextontourtokyo/
Partner Exchange対象者：
Nutanix のパートナー、またはパートナーシップを検討されている企業の方、ディストリビューター、アライアンス/OEMパートナーの方
.NEXT On Tour Tokyo対象者：
自社のIT部門に携わるユーザー企業の方、Nutanixパートナー企業の方、顧客へのIT提案に関わる方
スポンサー企業一覧 ：（※法人格抜き社名50音順）
＜Platinum＞アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社、シスコシステムズ合同会社、日本ヒューレット・パッカード合同会社、富士通株式会社 / エフサステクノロジーズ株式会社、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ合同会社
＜Gold＞NECフィールディング株式会社、Omnissa Japan合同会社、デル・テクノロジーズ株式会社、ピュア・ストレージ・ジャパン株式会社
＜Siliver＞アイレット株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、Uila, Inc. / 株式会社東陽テクニカ、Veeam Software Japan、F5ネットワークスジャパン合同会社、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社、シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 / 株式会社CXJ、ネットワンシステムズ株式会社 / SCSK株式会社、HYCU、UPSソリューションズ株式会社
＜AI＞エヌビディア合同会社、GitLab合同会社、Squid Cloud, Inc.、DataRobot Japan株式会社 / 株式会社日立システムズ
＜Distributor＞SB C&S株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、株式会社ネットワールド
